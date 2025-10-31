Altın piyasası karıştı! DEMAŞ Başkanı’ndan flaş çıkış: Bunu yapan kazanır
Küresel piyasalarda altın fiyatlarının 4 bin doların altına gerilemesi yatırımcılarda paniğe yol açtı. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yatırımcıları uyardı
ALTIN PİYASALARINDA DİKKAT ÇEKEN GERİLEME
Küresel altın piyasalarında son haftalarda yaşanan sert düşüş, yatırımcıların güvenini sarstı. ONS fiyatı 4 bin doların altına gerilerken, Türkiye’de de gram altın uzun süredir ilk kez yatay seyre geçti.
DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, bu tabloyu “piyasanın nefes alma süreci” olarak değerlendirdi. “Altında yaşanan bu gerileme, yapısal bir kriz değil, hızlı yükselişlerin ardından gelen doğal bir düzeltmedir” dedi.
BU ÇÖKÜŞ DEĞİL, SAĞLIKLI BİR DÜZELTME
Kitiş, “ABD dolarındaki güçlenme, faizlerin yüksek seyri ve jeopolitik tansiyonun geçici olarak düşmesi yatırımcıyı temkinli hale getirdi. Ancak bu tablo kalıcı değil” ifadelerini kullandı.
Yatırımcılara panik yapmamaları çağrısında bulunan Kitiş, “Kısa vadede korkuya kapılan kaybeder, sabırlı olan kazanır” uyarısında bulundu.
UZMANLARA GÖRE DÜŞÜŞ GEÇİCİ
Küresel ekonomideki dalgalanmaya rağmen büyük yatırım bankalarının çoğu altının uzun vadede yeniden güçleneceği görüşünde birleşiyor.
Kitiş, “Goldman Sachs 2026 ortasına kadar ons altının yeniden 4 bin dolar bandına çıkacağını öngörüyor. J.P. Morgan 2025’in sonunda 3 bin 300 - 3 bin 500 dolar aralığında denge bekliyor. UBS ve HSBC ise düşüşün geçici olduğunu belirtiyor” dedi.
ALTIN HALA TL’YE KARŞI SİGORTA GÖREVİ GÖRÜR
Türkiye’de ithalat kotasının sıkılaşması ve iç talebin zayıflamasının fiyatları sınırladığını belirten Kitiş, “Altın hâlâ Türk yatırımcısının en güvenilir limanı. TL’nin değer kaybına karşı bir sigorta işlevi görür” dedi.
“Yıl sonunda ons altının 3 bin 800 - 4 bin dolar bandında kapanmasını, gram altının ise döviz kuru etkisiyle yatay kalmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.
“2026’DA YENİDEN PARLAYACAK”
Ahmet Cumhur Kitiş, 2026’da yeniden güçlü bir yükseliş dalgası beklediklerini söyledi.
“Merkez bankalarının rezerv artışları, jeopolitik risklerin yükselmesiyle altın yeniden ön plana çıkacak. Bu dönem bir fırsat penceresi. Panik yerine sabır kazandırır.”
ALTININ GÜVENİ ZEDELENMİŞ GÖRÜNÜYOR AMA...
“Altın yüzyıllardır hiçbir sistemin çöküşünde değerini yitirmedi. Bugün yaşananlar geçici bir durgunluk. Güven duygusu zedelenmiş gibi görünse de o güveni besleyen en önemli şey hâlâ altının kendisidir.”