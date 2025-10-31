Altın piyasası karıştı! DEMAŞ Başkanı’ndan flaş çıkış: Bunu yapan kazanır

ALTIN PİYASALARINDA DİKKAT ÇEKEN GERİLEME



Küresel altın piyasalarında son haftalarda yaşanan sert düşüş, yatırımcıların güvenini sarstı. ONS fiyatı 4 bin doların altına gerilerken, Türkiye’de de gram altın uzun süredir ilk kez yatay seyre geçti.

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, bu tabloyu “piyasanın nefes alma süreci” olarak değerlendirdi. “Altında yaşanan bu gerileme, yapısal bir kriz değil, hızlı yükselişlerin ardından gelen doğal bir düzeltmedir” dedi.