Altın piyasasında dalgalanma: Gram ve çeyrek altın fiyatları

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. ABD’den gelen enflasyon verileri ve küresel piyasalardaki gelişmeler, altın piyasalarında dalgalanmalara yol açtı.

 Yatırımcılar ve vatandaşlar, gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, Ata altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarını yakından takip ediyor.

Altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre %0,6 düşüşle 4.374 TL seviyesinde tamamladı. Ons altın ise 3.342 dolar seviyesinden işlem görüyor.

16 Ağustos 2025 Altın Fiyatları (Alış – Satış) 💰

Gram Altın: 4.392,06 – 4.392,56 TL

Çeyrek Altın: 7.027,29 – 7.181,83 TL

Yarım Altın: 14.010,67 – 14.363,66 TL

Tam Altın: 28.577,00 – 28.730,00 TL

Cumhuriyet Altını: 28.109,17 – 28.639,48 TL
Ata Altın: 29.051,47 – 29.784,20 TL

Ziynet Altını: 28.109,17 – 28.639,48 TL
22 Ayar Bilezik: 3.998,59 – 4.204,45 TL


14 Ayar Bilezik: 2.401,90 – 3.366,47 TL
Ons Altın: 3.342,21 – 3.342,91 USD

Altın fiyatlarındaki değişiklikler, küresel riskler, siyasi gelişmeler ve ekonomik verilerden doğrudan etkileniyor. Yatırımcıların ve vatandaşların alım-satım kararlarında güncel rakamları takip etmeleri büyük önem taşıyor

