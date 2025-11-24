Altın piyasasında FED rüzgarı! 24 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Küresel piyasaları yönlendiren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılsonuna kadar faiz indirimleri konusundaki ihtimali yeniden değerlendirmeye alması, altın fiyatlarında hafif bir gevşemeye neden oldu. İşte yatırımcılar ve alım-satım yapacaklar için 24 Kasım 2025 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...
Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl bitmeden faiz indirimine gitme olasılığını tekrar gözden geçirmesiyle birlikte uluslararası piyasada hafif bir düşüş yaşadı. Değerli metal, bu etkiye rağmen yıl boyunca kayda değer bir performans sergiledi. Altın fiyatları, 20 Ekim'de ons başına 4.380 doları aşarak tarihi bir zirve noktasına ulaşmıştı.
Yıl bazında incelendiğinde, değerli metal hala yaklaşık yüzde 55 değer kazanmış durumda. Bu güçlü yükseliş trendi, artan ticari ve jeopolitik belirsizliklerle beraber, birçok hükümetin kötüleşen mali durumlarına dair endişelerle desteklenmeye devam ediyor.
İç ve dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde izleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren yatırımcılar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" gibi sorularla güncel piyasa araştırmaları yapıyor.
İşte 24 Kasım 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları:
Gram altın satış fiyatı: 5.527,86 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.399,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.797,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.575,64 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.445,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 94.227,26 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.053,83 dolar