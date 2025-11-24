Altın piyasasında FED rüzgarı! 24 Kasım 2025 güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

İç ve dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde izleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren yatırımcılar, "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" gibi sorularla güncel piyasa araştırmaları yapıyor.