Altın piyasasında hareketlilik! 19 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel piyasalarda esen ters rüzgarlar ve merkez bankalarının stratejik hamleleriyle şekillenen sarı metalde, 1979 yılından bu yana görülen en hareketli dönem yaşanırken yatırımcılar güne ekran başında başladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:


Haftanın ortasına girilirken iç ve dış piyasa dinamikleriyle şekillenen altın ve döviz kurlarındaki anlık değişimler, ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor.



Sabahın erken saatlerinden itibaren arama motorlarında ve finans ekranlarında en çok yanıt aranan soru ise “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” oldu.



İşte alım satım yapacaklar için güncel ons, gram, çeyrek ve yarım altın satış fiyatları tablosu...



Gram altın satış fiyatı: 5.546,83 TL



Çeyrek altın satış fiyatı: 9.452,00 TL



Yarım altın satış fiyatı: 18.892,00 TL



Tam altın satış fiyatı: 37.591,37 TL



 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.663,00 TL



Gremse altın satış fiyatı: 94.266,71 TL



Ons altın satış fiyatı: 4.066,34 dolar

