Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

1 11
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

2 11
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

3 11
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

Gram altın fiyatı

Alış: 3.794,36

Satış: 3.798,27

4 11
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 6,070.97

Satış: 6,210.16

5 11
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Yarım altın fiyatı

Alış: 12,104.00

Satış: 12,420.33

6 11
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 25,140.00

Satış: 25,520.00

7 11
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

Gremse altın fiyatı

Alış: 60,709.73

Satış: 62,101.63

8 11
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

Ata altın fiyatı

Alış: 25,042.76

Satış: 25,676.27

9 11
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 10

Ziynet altın fiyatı

Alış: 24,283.89

Satış: 24,764.69

10 11
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor: Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 11

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 3,460.45

Satış: 3,464.02

11 11
altın fiyatı