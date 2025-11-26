Altın piyasasında sert yükseliş! 26 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

ONS ALTIN ZİRVEDE TUTUNMAYA DEVAM EDİYOR

Asya piyasalarında işlem gören spot altın, bu gelişmelerin etkisiyle ons başına 4 bin 165 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Geçtiğimiz ay 4 bin 380 doların üzerini test ederek zirveye çıkan değerli metal, bir miktar geri çekilme yaşamış olsa da, kritik 4 bin dolar seviyesinin üzerinde güçlü bir tutunma sergiliyor.