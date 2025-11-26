Altın piyasasında sert yükseliş! 26 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Doların zayıflaması ve Fed’in yıl sonu faiz indirimi beklentilerinin artması, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Piyasalar ons altının 4 bin doların üzerindeki seyrine odaklanırken gözler gram ve çeyrek altın fiyatlarında.

Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarının seyrini yeniden yukarı yönlü çevirdi.

ABD para biriminin üst üste ikinci işlem gününde gerilemesi, altını diğer para birimleriyle işlem yapan küresel yatırımcılar için daha cazip bir yatırım aracı haline getirdi.

Ekonomik verilerin zayıflamaya başlaması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl bitmeden faiz indirimi politikasına döneceğine yönelik beklentileri artırdı. Düşük faiz ortamı ise faizsiz bir varlık olan altının cazibesini yükseltti.

ONS ALTIN ZİRVEDE TUTUNMAYA DEVAM EDİYOR

Asya piyasalarında işlem gören spot altın, bu gelişmelerin etkisiyle ons başına 4 bin 165 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Geçtiğimiz ay 4 bin 380 doların üzerini test ederek zirveye çıkan değerli metal, bir miktar geri çekilme yaşamış olsa da, kritik 4 bin dolar seviyesinin üzerinde güçlü bir tutunma sergiliyor.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla, güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 5.689,2610 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.301,9700 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.597,41 TL

Tam altın satış fiyatı: 38.076,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.089,3900 TL

Gremse altın satış fiyatı: 95.043,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.142,13 dolar

