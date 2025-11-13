Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD’de federal hükümetin yeniden açılmasının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başladı. Yatırımcılar FED'in faiz politikasına ilişkin yeni sinyallere odaklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ardından altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçici bütçeyi imzalayarak federal hükümetin açılmasını sağlaması, piyasada güvenli liman talebini artırdı.

1 12
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Ekonomik verilerin yeniden açıklanmaya başlamasıyla birlikte yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz politikasına çevrildi.

2 12
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

ONS ALTIN 4 BİN DOLARI AŞTI

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün akşam itibarıyla 4 bin 169 dolar seviyesinde işlem gördü.

3 12
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda ise standart altının kilogram fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1’lik artışla 5 milyon 816 bin 100 liraya yükseldi.

4 12
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

13 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları şu şekilde şekillendi:

5 12
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Gram altın satış fiyatı: 5.726,0070 TL

6 12
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.363,2000 TL

7 12
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 8

Yarım altın satış fiyatı: 18.740,15 TL

8 12
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 9

Tam altın satış fiyatı: 38.532,00 TL

9 12
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 10

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.344,6400 TL

10 12
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 11

Gremse altın satış fiyatı: 96.109,00 TL

11 12
Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 12

Ons altın satış fiyatı: 4.213,06 dolar

12 12
altın fiyatları