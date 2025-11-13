Altın piyasasında son durum: 13 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
ABD’de federal hükümetin yeniden açılmasının ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başladı. Yatırımcılar FED'in faiz politikasına ilişkin yeni sinyallere odaklandı.
Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ardından altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın geçici bütçeyi imzalayarak federal hükümetin açılmasını sağlaması, piyasada güvenli liman talebini artırdı.
Ekonomik verilerin yeniden açıklanmaya başlamasıyla birlikte yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz politikasına çevrildi.
ONS ALTIN 4 BİN DOLARI AŞTI
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün akşam itibarıyla 4 bin 169 dolar seviyesinde işlem gördü.
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda ise standart altının kilogram fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1’lik artışla 5 milyon 816 bin 100 liraya yükseldi.
13 Kasım 2025 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları şu şekilde şekillendi:
Gram altın satış fiyatı: 5.726,0070 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.363,2000 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.740,15 TL
Tam altın satış fiyatı: 38.532,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.344,6400 TL
Gremse altın satış fiyatı: 96.109,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.213,06 dolar