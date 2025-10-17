Altın piyasasında tarihi gün! Fiyatlar rekor üstüne rekor kırıyor, işte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de rekor tazeledi. Gram altın 5.896 TL’den 6.200 TL seviyelerine yükselirken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın ilk kez 10 bin TL’yi aştı. İşte güncel altın fiyatları
17 Ekim 2025 Cuma günü altın piyasaları yeni rekorlara sahne oldu.
Hafta boyunca yükselişini sürdüren altın, haftanın son işlem gününde de yatırımcıların ilgisini üzerine çekti.
Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarındaki artış, hem döviz kuru hem de ons altın etkisiyle ivme kazandı.
Gram altın 5.896 TL’den işlem görürken, ons altın 4.357 dolar seviyesinde yer aldı.
Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yatırımcıları yeniden “Altın yükselmeye devam edecek mi?” ve
“Gram altın kaç TL oldu?” sorularına yöneltti.
İşte 17 Ekim Cuma güncel altın fiyatları:
Gram Altın: Alış 5.895,47 TL – Satış 5.896,21 TL
Ons Altın: Alış 4.357,27 USD – Satış 4.357,77 USD
Çeyrek Altın: Alış 10.100,00 TL – Satış 10.205,00 TL
Yarım Altın: Alış 20.203,00 TL – Satış 20.412,00 TL
Tam Altın: Alış 38.773,68 TL – Satış 39.547,01 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 40.277,00 TL – Satış 40.633,00 TL
Ata Altın: Alış 39.985,36 TL – Satış 41.002,73 TL