Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları

Altın fiyatlarında uzman tahmini

Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, ons altında yeni zirvelerin kapıda olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

“Daha önce yaptığım değerlendirmede ons altında 3.411 dolar seviyesindeki direncin görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiştim. Cuma gününe 3.404 dolardan başlayan ons altın, 3.447,75 dolardan kapanış yaptı. Bu yükselişin arkasında Fed’e yönelik faiz indirimi beklentisi ve siyasi baskılar etkili oldu.