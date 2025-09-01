Altın piyasasında yeni rekor: İşte 1 Eylül güncel altın rakamları
Haftanın ve ayın ilk günü olan 1 Eylül 2025 itibarıyla altın piyasası yatırımcıların gündeminde. Gram altındaki yükseliş sürerken, altın fiyatları hem yatırımcıların hem de piyasa uzmanlarının yakın takibinde.
Geçtiğimiz hafta sert bir yükseliş gösteren gram altın, rekor seviyeleri test ederek dikkatleri üzerine çekti. Peki, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde fiyatlar ne durumda? İşte güncel rakamlar ve uzman yorumları…
Altın fiyatlarında uzman tahmini
Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, ons altında yeni zirvelerin kapıda olduğuna işaret ederek şunları söyledi:
“Daha önce yaptığım değerlendirmede ons altında 3.411 dolar seviyesindeki direncin görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiştim. Cuma gününe 3.404 dolardan başlayan ons altın, 3.447,75 dolardan kapanış yaptı. Bu yükselişin arkasında Fed’e yönelik faiz indirimi beklentisi ve siyasi baskılar etkili oldu.
Eğer faiz indirimi devam ederse ons altın fiyatı kısa sürede 3.500 dolar seviyelerine doğru yükselebilir. Bu durumda gram altında 4.700 TL civarları test edilebilir, hatta 5.000 TL’ye yaklaşacak yeni zirveler gündeme gelebilir.”
ALTIN FİYATLARI
💰 Gram altın: Alış 4.597 TL – Satış 4.597 TL
🥇 Çeyrek altın: Alış 7.528 TL – Satış 7.528 TL
🏵️ Yarım altın: Alış 15.056 TL – Satış 15.057 TL
👑 Tam altın: Alış 29.621 TL – Satış 29.972 TL
🔶 Cumhuriyet altını: Alış 29.974 TL – Satış 29.976 TL