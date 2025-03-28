Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen otomobillere ek gümrük tarifesi uygulama kararı ve Euro Bölgesi'nden gelen karşı adımlar, altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesiyle birlikte altın yatırımcılarının ilgisi arttı.
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Altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın 3,757 TL seviyesine ulaşırken, çeyrek altın 6,153 TL'den işlem görüyor.
altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor!
yarım altın: 12.306 TL
cumhuriyet altını: 24.820 TL
ons altın: 3,076 dolar
Ekonomistler, küresel ticaret geriliminin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yükselişin sürebileceğini belirtiyor.
Özellikle ABD ve Avrupa arasındaki yeni ticaret kararlarının piyasalara etkisi yakından takip ediliyor.
Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altına yönelmeye devam ederken, uzmanlar kısa vadede volatilitenin artabileceğini vurguluyor.
Altın fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir.