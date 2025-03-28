Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen otomobillere ek gümrük tarifesi uygulama kararı ve Euro Bölgesi'nden gelen karşı adımlar, altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı. Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesiyle birlikte altın yatırımcılarının ilgisi arttı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar - Resim: 1

Altın fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın 3,757 TL seviyesine ulaşırken, çeyrek altın 6,153 TL'den işlem görüyor.

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Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar - Resim: 2

altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor!

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Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar - Resim: 3

yarım altın: 12.306 TL

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Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar - Resim: 4

cumhuriyet altını: 24.820 TL

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Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar - Resim: 5

ons altın: 3,076 dolar

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Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar - Resim: 6

Ekonomistler, küresel ticaret geriliminin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yükselişin sürebileceğini belirtiyor. 

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Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar - Resim: 7

Özellikle ABD ve Avrupa arasındaki yeni ticaret kararlarının piyasalara etkisi yakından takip ediliyor.

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Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar - Resim: 8

Yatırımcılar, güvenli liman olarak görülen altına yönelmeye devam ederken, uzmanlar kısa vadede volatilitenin artabileceğini vurguluyor.

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Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar - Resim: 9

 Altın fiyatlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

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Altın rekor tazeledi! İşte güncel fiyatlar - Resim: 10

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

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