Altın rekor üstüne rekor kırıyor! 13 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

13 Ekim Pazartesi sabahı itibarıyla yatırımcıların en çok aradığı konular arasında altın fiyatları ilk sırada yer aldı. Arama motorlarında sabah saatlerinden itibaren “Gram altın ne kadar oldu?”, “Ons altın kaç dolar?”, “Gram altın rekor mu kırdı?” ve “Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?” gibi sorular yoğun şekilde araştırıldı.