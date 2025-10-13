Altın rekor üstüne rekor kırıyor! 13 Ekim güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın piyasası haftaya tarihi bir başlangıç yaptı. Gram altın ve ons altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. 13 Ekim Pazartesi sabahında yatırımcılar, altın fiyatlarındaki rekor yükselişi yakından takip ediyor.
Yeni haftanın ilk işlem gününde altın piyasalarında hareketlilik dikkat çekti. Gram altın sabah saatlerinde 5 bin 458 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların zirvesine ulaştı.
Ons altın cephesinde de benzer bir tablo yaşandı. 4 bin 60 dolar seviyesine kadar çıkan ons altın, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
13 Ekim Pazartesi sabahı itibarıyla yatırımcıların en çok aradığı konular arasında altın fiyatları ilk sırada yer aldı. Arama motorlarında sabah saatlerinden itibaren “Gram altın ne kadar oldu?”, “Ons altın kaç dolar?”, “Gram altın rekor mu kırdı?” ve “Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar?” gibi sorular yoğun şekilde araştırıldı.
13 Ekim Pazartesi sabahına ait güncel verilere göre:
Gram Altın: Alış 5.452,90 TL – Satış 5.453,49 TL
Ons Altın: Alış 4.057,62 USD – Satış 4.058,17 USD
Çeyrek Altın: Alış 9.166,00 TL – Satış 9.256,00 TL
Yarım Altın: Alış 18.332,00 TL – Satış 18.518,00 TL
Tam Altın: Alış 36.063,33 TL – Satış 36.770,80 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 36.551,00 TL – Satış 36.873,00 TL
Ata Altın: Alış 37.190,31 TL – Satış 38.124,32 TL