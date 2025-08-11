Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları

Gram Altın

Gram altın güne 4.444 TL’den başladı. Gün içinde en düşük 4.418 TL, en yüksek 4.458 TL seviyelerini test etti. Şu sıralar 4.422 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise alış 4.391 TL, satış 4.441 TL seviyesinde.