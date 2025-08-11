Altın rekora koşuyor! 11 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın ve gümüş fiyatları, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte altında güncel durum...
Altın ve gümüş piyasaları 11 Ağustos 2025 haftasına hareketli başladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri, altın tarifelerine ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler değerli metallerin seyrini şekillendiriyor.
Ons Altın
Güne 3.400 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 3.372 dolar, en yüksek 3.404 dolar seviyelerini gördü. Şu an 3.377 dolardan işlem görüyor.
Gram Altın
Gram altın güne 4.444 TL’den başladı. Gün içinde en düşük 4.418 TL, en yüksek 4.458 TL seviyelerini test etti. Şu sıralar 4.422 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da ise alış 4.391 TL, satış 4.441 TL seviyesinde.
Çeyrek Altın
Alış: 7.195 TL
Satış: 7.244 TL
Yarım Altın
Alış: 14.389 TL
Satış: 14.488 TL
Tam Altın
Alış: 28.390,96 TL
Satış: 28.943,72 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 28.690 TL
Satış: 28.843 TL
Reşat Altın
Alış: 28.722,47 TL
Satış: 28.875,95 TL
Ziynet Altını
Alış: 70.977,39 TL
Satış: 72.092,95 TL
Altının ons fiyatı, Fed’den beklenen faiz indirimi ve jeopolitik riskler nedeniyle destek buldu. Gümüşün ons fiyatı da güçlü yatırım talebi, sanayi kullanımı ve zayıflayan dolar endeksiyle yükselişini sürdürdü. HSBC, 2025 ortalama gümüş fiyatı tahminini 30,28 dolardan 35,14 dolara çıkardı.