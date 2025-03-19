Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları

Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve Orta Doğu’daki artan gerilim nedeniyle değer kazanmaya devam ediyor. Uzmanlar, ons altında yükseliş trendini değiştirecek bir gelişme olmadığını vurgulayarak fiyatların yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini belirtiyor.