Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatları hız kesmiyor! Ons altın 3.037 dolara yükselirken, gram altın 3.700 liraya yaklaşıyor. Uzmanlar, yükselişin süreceğini öngörüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 1

19 Mart 2025 gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 2

Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve Orta Doğu’daki artan gerilim nedeniyle değer kazanmaya devam ediyor. Uzmanlar, ons altında yükseliş trendini değiştirecek bir gelişme olmadığını vurgulayarak fiyatların yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini belirtiyor.

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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 3

Gram altın 4 bin liraya koşuyor

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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 4

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarının ardından, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar altına yöneldi. 

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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 5

Ons altının kısa vadede 3.200 doları aşması ve gram altının 4.000 liraya ulaşması bekleniyor.

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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 6

Kapalıçarşı’da güncel altın fiyatları şöyle:

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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 7

Gram altın: 3.633 TL
Çeyrek altın: 5.929 TL

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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 8

Yarım altın: 11.857 TL
Cumhuriyet altını: 24.214 TL

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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 9

19 Mart 2025 güncel altın fiyatları


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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 10

Gram altın fiyatı

Alış: 3.570 TL
Satış: 3.575 TL

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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 11

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5.864 TL
Satış: 5.910 TL
Yarım altın fiyatı

Alış: 11.729 TL
Satış: 11.821 TL
Tam altın fiyatı

Alış: 23.386 TL
Satış: 23.544 TL

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Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları - Resim: 12

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 23.910 TL
Satış: 24.271 TL
Ata altın fiyatı

Alış: 24.016 TL
Satış: 24.165 TL
Not: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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