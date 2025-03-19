Altın rekora koşuyor! 19 Mart güncel altın fiyatları
Altın fiyatları hız kesmiyor! Ons altın 3.037 dolara yükselirken, gram altın 3.700 liraya yaklaşıyor. Uzmanlar, yükselişin süreceğini öngörüyor.
19 Mart 2025 gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve Orta Doğu’daki artan gerilim nedeniyle değer kazanmaya devam ediyor. Uzmanlar, ons altında yükseliş trendini değiştirecek bir gelişme olmadığını vurgulayarak fiyatların yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini belirtiyor.
Gram altın 4 bin liraya koşuyor
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarının ardından, güvenli liman arayışındaki yatırımcılar altına yöneldi.
Ons altının kısa vadede 3.200 doları aşması ve gram altının 4.000 liraya ulaşması bekleniyor.
Kapalıçarşı’da güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 3.633 TL
Çeyrek altın: 5.929 TL
Yarım altın: 11.857 TL
Cumhuriyet altını: 24.214 TL
19 Mart 2025 güncel altın fiyatları
Gram altın fiyatı
Alış: 3.570 TL
Satış: 3.575 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 5.864 TL
Satış: 5.910 TL
Yarım altın fiyatı
Alış: 11.729 TL
Satış: 11.821 TL
Tam altın fiyatı
Alış: 23.386 TL
Satış: 23.544 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 23.910 TL
Satış: 24.271 TL
Ata altın fiyatı
Alış: 24.016 TL
Satış: 24.165 TL
Not: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.