Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde devam eden kâr satışlarıyla sert düştü ve ons altın 3.981 dolardan kapandı. ABD-Çin anlaşması beklentisi ve FED'in faiz hamlesiyle iki haftanın en düşük seviyesine inen altında, yatırımcılar güncel rakamları merak ediyor. İşte 28 Ekim Salı günü son durum..
Altın fiyatlarında yaşanan kâr satışları, haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Küresel piyasalarda ons fiyatı, dünkü işlemlerde %-3,21 oranında değer kaybederek 3.981 dolardan bir kapanış gerçekleştirdi.
Son iki haftanın dip seviyesine gerileyen ons altında, bugünkü ilk işlemlerde de 3.985 dolara yakın bir denge arayışının sürdüğü gözlemleniyor.
DÜŞÜŞÜ TETİKLEYEN İKİ KRİTİK SEBEP
Altında yaşanan kâr satışlarını tetikleyen temel faktörler olarak, ABD-Çin arasında bu hafta bir ticaret anlaşması imzalanacağı yönündeki beklentiler ile FED’den yarın beklenen faiz indirimi hamlesinin önceden fiyatlara dahil olması öne çıkıyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 28 Ekim 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu ve 28 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Gram altın satış fiyatı: 5.386,14 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.377,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.743,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.220,75 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.336,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 93.337,31 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.990,74 dolar