Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde devam eden kâr satışlarıyla sert düştü ve ons altın 3.981 dolardan kapandı. ABD-Çin anlaşması beklentisi ve FED'in faiz hamlesiyle iki haftanın en düşük seviyesine inen altında, yatırımcılar güncel rakamları merak ediyor. İşte 28 Ekim Salı günü son durum..

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 1

Altın fiyatlarında yaşanan kâr satışları, haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Küresel piyasalarda ons fiyatı, dünkü işlemlerde %-3,21 oranında değer kaybederek 3.981 dolardan bir kapanış gerçekleştirdi.

1 12
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 2

Son iki haftanın dip seviyesine gerileyen ons altında, bugünkü ilk işlemlerde de 3.985 dolara yakın bir denge arayışının sürdüğü gözlemleniyor.

2 12
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 3

DÜŞÜŞÜ TETİKLEYEN İKİ KRİTİK SEBEP

Altında yaşanan kâr satışlarını tetikleyen temel faktörler olarak, ABD-Çin arasında bu hafta bir ticaret anlaşması imzalanacağı yönündeki beklentiler ile FED’den yarın beklenen faiz indirimi hamlesinin önceden fiyatlara dahil olması öne çıkıyor.

3 12
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 4

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

4 12
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 5

Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 28 Ekim 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu ve 28 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

5 12
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 6

Gram altın satış fiyatı: 5.386,14 TL

6 12
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 7

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.377,00 TL

7 12
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 8

Yarım altın satış fiyatı: 18.743,00 TL

8 12
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 9

Tam altın satış fiyatı: 37.220,75 TL

9 12
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 10

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.336,00 TL

10 12
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 11

Gremse altın satış fiyatı: 93.337,31 TL

11 12
Altın resmen eriyor! İşte 28 Ekim 2025 gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları - Resim: 12

Ons altın satış fiyatı: 3.990,74 dolar

12 12
altın fiyatları