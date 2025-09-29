Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları

ALTIN REKORLA HAFTAYA BAŞLADI

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın haftaya tarihi bir rekorla başladı. Spot altın, pazartesi günü Asya seansında yüzde 0,9 artışla ons başına 3 bin 794 dolara yükseldi, gün içinde ise 3 bin 799 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.