Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
ALTIN REKORLA HAFTAYA BAŞLADI

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın haftaya tarihi bir rekorla başladı. Spot altın, pazartesi günü Asya seansında yüzde 0,9 artışla ons başına 3 bin 794 dolara yükseldi, gün içinde ise 3 bin 799 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ONS ALTIN 3800 DOLAR SINIRINDA

Altının ons fiyatı, zayıflayan dolar ve Fed’in bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle 3800 dolar sınırına dayandı. Bu gelişmeler Türkiye’de gram altına da yansıdı. Gram altın 5 bin 80 lirayı aşarak tarihi rekorunu yeniledi.

29 EYLÜL 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 5.085,34 TL
Satış: 5.085,98 TL

Ons Altın

Alış: 3.794,44 $
Satış: 3.795,17 $

Çeyrek Altın

Alış: 8.136,62 TL
Satış: 8.315,55 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 32.546,22 TL
Satış: 33.160,65 TL

Tam Altın

Alış: 34.009,00 TL
Satış: 34.199,00 TL

Yarım Altın

Alış: 16.222,30 TL
Satış: 16.631,14 TL

Ziynet Altını

Alış: 32.546,31 TL
Satış: 33.160,56 TL

Ata Altın

Alış: 34.172,68 TL
Satış: 35.032,08 TL

14 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 2.870,15 TL
Satış: 3.910,18 TL

22 Ayar Bilezik Gramı

Alış: 4.759,49 TL
Satış: 4.964,11 TL

Gremse Altın

Alış: 84.709,00 TL
Satış: 85.301,00 TL

