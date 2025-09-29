Altın tarihi rekor kırdı: 29 Eylül altın fiyatları
ALTIN REKORLA HAFTAYA BAŞLADI
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın haftaya tarihi bir rekorla başladı. Spot altın, pazartesi günü Asya seansında yüzde 0,9 artışla ons başına 3 bin 794 dolara yükseldi, gün içinde ise 3 bin 799 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
ONS ALTIN 3800 DOLAR SINIRINDA
Altının ons fiyatı, zayıflayan dolar ve Fed’in bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerle 3800 dolar sınırına dayandı. Bu gelişmeler Türkiye’de gram altına da yansıdı. Gram altın 5 bin 80 lirayı aşarak tarihi rekorunu yeniledi.
29 EYLÜL 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın
Alış: 5.085,34 TL
Satış: 5.085,98 TL
Ons Altın
Alış: 3.794,44 $
Satış: 3.795,17 $
Çeyrek Altın
Alış: 8.136,62 TL
Satış: 8.315,55 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 32.546,22 TL
Satış: 33.160,65 TL
Tam Altın
Alış: 34.009,00 TL
Satış: 34.199,00 TL
Yarım Altın
Alış: 16.222,30 TL
Satış: 16.631,14 TL
Ziynet Altını
Alış: 32.546,31 TL
Satış: 33.160,56 TL
Ata Altın
Alış: 34.172,68 TL
Satış: 35.032,08 TL
14 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 2.870,15 TL
Satış: 3.910,18 TL
22 Ayar Bilezik Gramı
Alış: 4.759,49 TL
Satış: 4.964,11 TL
Gremse Altın
Alış: 84.709,00 TL
Satış: 85.301,00 TL