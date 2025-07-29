Altın uçuşa geçebilir! İslam Memiş tarih vererek yükselişin sinyalini verdi

Altın fiyatları yeniden yükselişe mi geçiyor? İslam Memiş kritik tarihi verdi, çarşamba günü FED kararı sonrası altın piyasasında sert hareketler bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın uçuşa geçebilir! İslam Memiş tarih vererek yükselişin sinyalini verdi - Resim: 1

Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan dalgalanmanın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. CNN TÜRK Muhabiri Yağmur Yılman’a konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram ve ons altın için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

1 8
Altın uçuşa geçebilir! İslam Memiş tarih vererek yükselişin sinyalini verdi - Resim: 2

Memiş, geçtiğimiz haftayı hatırlatarak, “Bu hafta küresel piyasalar için çok önemli bir hafta. İkiye ayırıyoruz; çarşamba gününden önce ve sonra olarak.

2 8
Altın uçuşa geçebilir! İslam Memiş tarih vererek yükselişin sinyalini verdi - Resim: 3

4 bin 370 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı ama geçen hafta hem zirveyi gördük hem düşüşü gördük. Yani 4 bin 470 lirayı görmüştü. Aynı hafta yine 100 lira düşüşle düzeltme hareketi yaptı" dedi.

3 8
Altın uçuşa geçebilir! İslam Memiş tarih vererek yükselişin sinyalini verdi - Resim: 4

ONS ALTIN 3 BİN 380 DOLARA GÖZ KIRPIYOR

Uluslararası piyasalarda ons altının hareketine de dikkat çeken Memiş, “Ons altın uluslararası piyasalarda şu anda 3 bin 335 dolar seviyesinde. 3 bin 315 dolar destek seviyesi. Oradan tekrar yükselen, 3 bin 380 dolar seviyesine kadar yükselen bir trend ekliyoruz” ifadelerini kullandı.

4 8
Altın uçuşa geçebilir! İslam Memiş tarih vererek yükselişin sinyalini verdi - Resim: 5

GRAM ALTIN ÇARŞAMBAYA KİLİTLENDİ

Gram altın için ciddi bir yön değişimi olmadığını belirten Memiş, asıl hareketin çarşamba günü beklendiğini belirtti. “Gram altın şu anda 4 bin 370 lira seviyelerinde. 4 bin 350 lira destek seviyesi ama ondan sonra tekrar 4 bin 350 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş beklediğimizi söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

5 8
Altın uçuşa geçebilir! İslam Memiş tarih vererek yükselişin sinyalini verdi - Resim: 6

FED KARARI SONRASI ALTIN PİYASASI HAREKETLENEBİLİR

Altın yatırımcısı için çarşamba akşamının kritik olduğunun altını çizen Memiş, şu uyarıda bulundu:

“Çarşamba akşamı saat 21.00’de Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 21.30’da da FED Başkanı’nın konuşmasını takip edeceğiz.

6 8
Altın uçuşa geçebilir! İslam Memiş tarih vererek yükselişin sinyalini verdi - Resim: 7

Altın fiyatlarında bu hafta sert bir dalgalanma bekliyoruz bu yüzden. Çarşamba gününden sonra da yükseliş beklentimiz devam ediyor. Çünkü FED tarafından bir faiz indirimi beklenmiyor” dedi.

7 8
Altın uçuşa geçebilir! İslam Memiş tarih vererek yükselişin sinyalini verdi - Resim: 8

Altında uzun vadeli pozisyon almak isteyen yatırımcılar için bu haftanın kritik bir fırsat sunduğunu vurgulayan İslam Memiş, “Çarşamba gününe kadar sakin ama çarşamba gününden sonra tekrar yükseliş yönlü bir trend beklediğimizi söyleyebilirim” diyerek yatırımcılara alım önerisinde bulundu.

8 8
altın fiyatları islam memiş