Altın uçuşa geçebilir! İslam Memiş tarih vererek yükselişin sinyalini verdi

GRAM ALTIN ÇARŞAMBAYA KİLİTLENDİ

Gram altın için ciddi bir yön değişimi olmadığını belirten Memiş, asıl hareketin çarşamba günü beklendiğini belirtti. “Gram altın şu anda 4 bin 370 lira seviyelerinde. 4 bin 350 lira destek seviyesi ama ondan sonra tekrar 4 bin 350 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş beklediğimizi söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.