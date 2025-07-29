Altın uçuşa geçebilir! İslam Memiş tarih vererek yükselişin sinyalini verdi
Altın fiyatları yeniden yükselişe mi geçiyor? İslam Memiş kritik tarihi verdi, çarşamba günü FED kararı sonrası altın piyasasında sert hareketler bekleniyor.
Altın fiyatlarında geçen hafta yaşanan dalgalanmanın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. CNN TÜRK Muhabiri Yağmur Yılman’a konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram ve ons altın için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, geçtiğimiz haftayı hatırlatarak, “Bu hafta küresel piyasalar için çok önemli bir hafta. İkiye ayırıyoruz; çarşamba gününden önce ve sonra olarak.
4 bin 370 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı ama geçen hafta hem zirveyi gördük hem düşüşü gördük. Yani 4 bin 470 lirayı görmüştü. Aynı hafta yine 100 lira düşüşle düzeltme hareketi yaptı" dedi.
ONS ALTIN 3 BİN 380 DOLARA GÖZ KIRPIYOR
Uluslararası piyasalarda ons altının hareketine de dikkat çeken Memiş, “Ons altın uluslararası piyasalarda şu anda 3 bin 335 dolar seviyesinde. 3 bin 315 dolar destek seviyesi. Oradan tekrar yükselen, 3 bin 380 dolar seviyesine kadar yükselen bir trend ekliyoruz” ifadelerini kullandı.
GRAM ALTIN ÇARŞAMBAYA KİLİTLENDİ
Gram altın için ciddi bir yön değişimi olmadığını belirten Memiş, asıl hareketin çarşamba günü beklendiğini belirtti. “Gram altın şu anda 4 bin 370 lira seviyelerinde. 4 bin 350 lira destek seviyesi ama ondan sonra tekrar 4 bin 350 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş beklediğimizi söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.
FED KARARI SONRASI ALTIN PİYASASI HAREKETLENEBİLİR
Altın yatırımcısı için çarşamba akşamının kritik olduğunun altını çizen Memiş, şu uyarıda bulundu:
“Çarşamba akşamı saat 21.00’de Amerika Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 21.30’da da FED Başkanı’nın konuşmasını takip edeceğiz.
Altın fiyatlarında bu hafta sert bir dalgalanma bekliyoruz bu yüzden. Çarşamba gününden sonra da yükseliş beklentimiz devam ediyor. Çünkü FED tarafından bir faiz indirimi beklenmiyor” dedi.
Altında uzun vadeli pozisyon almak isteyen yatırımcılar için bu haftanın kritik bir fırsat sunduğunu vurgulayan İslam Memiş, “Çarşamba gününe kadar sakin ama çarşamba gününden sonra tekrar yükseliş yönlü bir trend beklediğimizi söyleyebilirim” diyerek yatırımcılara alım önerisinde bulundu.