Altın uçuşa geçti! Gram ve çeyrek rekor kırdı: İşte 15 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Ekonomik belirsizliklerin derinleştiği bu dönemde yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Altın, küresel piyasalarda yeniden en güvenli yatırım aracı olarak öne çıkarken, bireysel yatırımcılar da “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.