Altın uçuşa geçti! Gram ve çeyrek rekor kırdı: İşte 15 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Küresel piyasalarda sular ısınırken altın fiyatları durdurulamıyor! İşte son tablo...

Küresel piyasalarda altın fiyatları tarihi bir eşiği daha aştı. Ons altın, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü 4.185 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomik belirsizliklerin derinleştiği bu dönemde yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Altın, küresel piyasalarda yeniden en güvenli yatırım aracı olarak öne çıkarken, bireysel yatırımcılar da “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.

İşte 15 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 5.634,71 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.525,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.044,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.328,56 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.909,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 93.607,66 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.185,99 dolar

