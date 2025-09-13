Altın uçuşta, yeni rekorlar masada! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda altın rüzgarı hız kesmeden esiyor. Gram altın 4 bin 876 TL ile tarihi rekor kırarken, ons altın 3 bin 656 doları test etti. Uzmanların dikkat çeken analizleri, fiyatların daha da yükselebileceğine işaret ediyor.
Altın piyasası 13 Eylül 2025 haftasını rekorlarla kapattı. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve küresel ekonomik belirsizlikler, değerli metalin fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı. Gram altın haftanın en yüksek seviyesinde 4.876 TL’ye ulaşırken, ons altın 3.656 dolarla rekor kırdı.
Haftanın son işlem gününde kapanış rakamları da dikkat çekiciydi. Gram altın 4.845 TL’den kapanış yaparken, ons altın 3.644 dolarda dengelendi. Çeyrek altın ise 8.086 TL seviyesinden satıldı.
UBS’DEN ALTIN TAHMİNİ
Altın piyasasına dair beklentilerini güncelleyen yatırım bankaları arasında UBS öne çıkıyor. Banka, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olası faiz indirimleri ve doların zayıflamasının altın üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini belirtti.
Dünya Gazetesi'ne göre, UBS tarafından yayımlanan yeni raporda, “2025 sonu için ons altın tahmini 3.800 dolara, 2026 ortası için ise 3.900 dolara yükseltildi” ifadeleri kullanıldı. Raporda ayrıca, altın borsa yatırım fonlarının (ETF) 2025 sonunda 3.900 tonun üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşabileceği öngörüsü paylaşıldı. Bu tahminler, altına olan küresel talebin önümüzdeki dönemde daha da artacağına işaret ediyor.
GOLDMAN SACHS: ONS ALTIN 5 BİN DOLARA YÜKSELEBİLİR
UBS’in ardından bir diğer çarpıcı analiz ise Goldman Sachs’tan geldi. Banka, Fed’in bağımsızlığına yönelik olası tehditlerin piyasalarda güven kaybı yaratabileceğine dikkat çekti.
Goldman Sachs analistleri, “ABD tahvil piyasasının yalnızca yüzde 1’inin altına kayması halinde ons altının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini” öngördü. Temel senaryoda ise 2026 ortalarına kadar 4 bin dolar, alternatif senaryoda 4.500 dolar hedefi öne çıktı. Bu analizler, altın piyasasında volatilitenin ve potansiyel getirilerin daha da yükselebileceği bir döneme girildiğini gösteriyor.
İşte 13 Eylül güncel altın fiyatları...
Gram Altın: Alış 4.844,87 TL – Satış 4.845,64 TL
Ons Altın: Alış 3.643,49 USD – Satış 3.644,06 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.004,00 TL – Satış 8.086,00 TL
Yarım Altın: Alış 16.008,00 TL – Satış 16.173,00 TL
Tam Altın: Alış 31.918,00 TL – Satış 32.197,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 31.918,00 TL – Satış 32.197,00 TL
Ata Altın: Alış 32.575,06 TL – Satış 33.394,94 TL