Altın uçuşta, yeni rekorlar masada! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Dünya Gazetesi'ne göre, UBS tarafından yayımlanan yeni raporda, “2025 sonu için ons altın tahmini 3.800 dolara, 2026 ortası için ise 3.900 dolara yükseltildi” ifadeleri kullanıldı. Raporda ayrıca, altın borsa yatırım fonlarının (ETF) 2025 sonunda 3.900 tonun üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşabileceği öngörüsü paylaşıldı. Bu tahminler, altına olan küresel talebin önümüzdeki dönemde daha da artacağına işaret ediyor.