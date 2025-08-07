Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Altınlarınız geri gelmeyebilir!
Altınlarını kazanç amacıyla kuyumcuya emanet eden vatandaşların yaşadığı mağduriyetler giderek artıyor. Son gelişmeler, bu yöntemin güvenliğini ve yasallığını bir kez daha tartışmaya açtı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konuya dair önemli uyarılarda bulundu. Yatırımcıların daha yüksek kazanç umuduyla altınlarını kuyumculara bıraktığını belirten Memiş, bu yöntemin ciddi riskler taşıdığını söyledi:
“Bazı kuyumcular, elinizdeki altınları alıp her ay belirli bir kazanç vaadiyle geri ödeme yapıyor. Bu bir tür tefecilik modelidir.
Vatandaşlar, bankaların sunduğu mevduat faiziyle karşılaştırma yapıp daha cazip gördüğü için kuyumcuyu tercih ediyor. Ancak bu durum yasal değil ve çok tehlikeli.”
Memiş'e göre, birçok kişi ilk aylarda düzenli ödeme aldığı için sistemin güvenli olduğunu düşünüyor. Ancak sistemin bir anda çökebileceğine dikkat çekiyor:
“2 milyon lira değerinde altın bıraktığınızı ve her ay 50 bin TL aldığınızı düşünün. Fakat sistem çöktüğü anda bütün varlığınız kaybolur.
Çünkü bu model yasal değil. Ticaret Bakanlığı’na bağlı kuyumcuların böyle bir emanet alma yetkisi yok.”
Uzmanlar, bu tür yüksek getirili sistemlerin resmi mevzuata aykırı olduğunu ve ciddi mali kayıplara yol açabileceğini vurguluyor. Memiş, vatandaşlara altınlarını yalnızca güvenilir ve yasal yollarla değerlendirmeleri çağrısında bulundu.