Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı!

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Piyasada yeniden başlayan yukarı yönlü hareketler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu dönemde altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı? Yatırım emtiaları arasında bu yıl en çok kazandıran altın, yeni bir yükseliş trendine mi giriyor?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 1

Bir süredir yatay seyir izleyen altın, haftaya yukarı yönlü hareketlerle başladı. Gözler yeniden altına çevrilirken vatandaşlar, “Şu anda altın almalı mı, satmalı mı?” sorusunun yanıtını arıyor. 

1 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 2

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasadaki gelişmeleri ve beklentileri yeni analizleriyle paylaştı; büyük hareketlilik yaşanabileceği uyarısında bulundu.

2 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 3

Altındaki Dalgalanmalar Devam Ediyor

3 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 4

Son dönemde kırdığı rekorlarla gündemde olan altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. İslam Memiş, jeopolitik gelişmelerin altın piyasasını etkilediğini ve yükselişin özellikle Rusya-Ukrayna gerilimine bağlı olduğunu vurguladı:

4 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 5

“Geçen hafta düşüş trendinde seyreden altın, yeni haftaya ve Haziran ayının ilk günlerine yükselişle başladı. Hafta sonunda Ukrayna’nın Rusya’ya yaptığı saldırı jeopolitik gerilimi artırdı.”

5 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 6

Memiş ayrıca, piyasalardaki bu gerilimin etkisinin devam edeceğini belirterek, “Ons altın 70 dolar, gram altın ise yaklaşık 70 lira civarında değer kazandı. Haftaya yükselişle başladık ancak gözler hala jeopolitik gelişmelerde. Rusya’dan misilleme gelebilir. Bu nedenle piyasa gerilimi fiyatlamaya devam ediyor.” dedi.

6 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 7

Uzun Vadeli mi? Kısa Vadeli mi?

7 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 8

Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Uzun vadeli mi, kısa vadeli mi yatırım yapılmalı?” konusuna da açıklık getiren Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

8 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 9

“Teknik olarak düşüşler henüz sona ermedi, altın fiyatlarının aşağıda boşlukları var ve geçen hafta düşüş trendindeydi. Ancak gelen jeopolitik haberlerle tekrar yükseldi. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz sürüyor.”

9 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 10

“Öte yandan kısa vadede yatırımcıların kar satışlarını alım fırsatı olarak görmeleri önemli. Kısa vadede takip ettiğimiz kritik seviyeler var; ons altında 3.180 dolar, gram altında ise 4.050 lira. Ancak yıl sonuna kadar ana hedef gram altında 4.500 lira, ons altında 3.500 dolar.”

10 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 11

Memiş, “Kar satışlarını alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

11 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 12

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

12 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 13

Gram altın satış fiyatı: 4.179,62 TL

13 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 14

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.895,00 TL

14 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 15

Yarım altın satış fiyatı: 13.789,00 TL

15 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 16

Tam altın satış fiyatı: 27.874,55 TL

16 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 17

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.453,00 TL

17 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 18

Gremse altın satış fiyatı: 69.900,14 TL

18 19
Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı! - Resim: 19

Ons altın satış fiyatı: 3.307,21 dolar

19 19
altın fiyatı ekonomi