Altın uzmanı İslam Memiş uyardı: Yeni dönem başladı!
Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Piyasada yeniden başlayan yukarı yönlü hareketler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu dönemde altın alınmalı mı yoksa satılmalı mı? Yatırım emtiaları arasında bu yıl en çok kazandıran altın, yeni bir yükseliş trendine mi giriyor?
Bir süredir yatay seyir izleyen altın, haftaya yukarı yönlü hareketlerle başladı. Gözler yeniden altına çevrilirken vatandaşlar, “Şu anda altın almalı mı, satmalı mı?” sorusunun yanıtını arıyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasadaki gelişmeleri ve beklentileri yeni analizleriyle paylaştı; büyük hareketlilik yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Altındaki Dalgalanmalar Devam Ediyor
Son dönemde kırdığı rekorlarla gündemde olan altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. İslam Memiş, jeopolitik gelişmelerin altın piyasasını etkilediğini ve yükselişin özellikle Rusya-Ukrayna gerilimine bağlı olduğunu vurguladı:
“Geçen hafta düşüş trendinde seyreden altın, yeni haftaya ve Haziran ayının ilk günlerine yükselişle başladı. Hafta sonunda Ukrayna’nın Rusya’ya yaptığı saldırı jeopolitik gerilimi artırdı.”
Memiş ayrıca, piyasalardaki bu gerilimin etkisinin devam edeceğini belirterek, “Ons altın 70 dolar, gram altın ise yaklaşık 70 lira civarında değer kazandı. Haftaya yükselişle başladık ancak gözler hala jeopolitik gelişmelerde. Rusya’dan misilleme gelebilir. Bu nedenle piyasa gerilimi fiyatlamaya devam ediyor.” dedi.
Uzun Vadeli mi? Kısa Vadeli mi?
Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Uzun vadeli mi, kısa vadeli mi yatırım yapılmalı?” konusuna da açıklık getiren Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Teknik olarak düşüşler henüz sona ermedi, altın fiyatlarının aşağıda boşlukları var ve geçen hafta düşüş trendindeydi. Ancak gelen jeopolitik haberlerle tekrar yükseldi. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz sürüyor.”
“Öte yandan kısa vadede yatırımcıların kar satışlarını alım fırsatı olarak görmeleri önemli. Kısa vadede takip ettiğimiz kritik seviyeler var; ons altında 3.180 dolar, gram altında ise 4.050 lira. Ancak yıl sonuna kadar ana hedef gram altında 4.500 lira, ons altında 3.500 dolar.”
Memiş, “Kar satışlarını alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 4.179,62 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.895,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 13.789,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 27.874,55 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.453,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 69.900,14 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.307,21 dolar