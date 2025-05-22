Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor!
Altın piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren uzman isim İslam Memiş, ons altındaki hareketliliğe dikkat çekti.
Memiş, “Ons altın 3.100 doların altına gerilediğinde tepki alımlarıyla 3.250 dolar seviyesine kadar yükseliş bekliyordum. Şu anda 3.200 dolar civarında işlem görüyor” dedi.
Bu seviyelerin teknik açıdan kritik olduğuna işaret eden Memiş, kısa vadede dalgalanma beklentisini şu sözlerle ifade etti: “3.250 dolar seviyesinin test edilmesiyle birlikte yeniden 3.100 dolara doğru bir geri çekilme yaşanabilir.”
Gram altın için yatırımcılara kademeli alım tavsiyesinde bulunan Memiş, bu stratejiyi takip edenlerin daha önce iki kez alım fırsatı yakaladığını hatırlattı:
“Geçen hafta da belirttiğim gibi kademeli alım yapanlar kazançlı çıktı. Şimdi üçüncü alım fırsatı için bekliyorlar. Gram altında 3. ve 4. hamleler için uygun zeminin oluşmasını takip ediyoruz.”
Altın fiyatlarına dair kısa vadeli tahminlerin yanı sıra uzun vadeli projeksiyonlarını da paylaşan Memiş, özellikle 2026 yılına dikkat çekti. “Ons altın 3.100 doların altına sarktığında, gram altında da 4 bin liranın altı görülebilir.
Bu seviyeler yeni alım fırsatları sunabilir.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 4.167,84 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6.914,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 13.829,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 27.170,72 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.530,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 68.135,16 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.334,57 dolar
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.