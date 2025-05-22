Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor!

Altın piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren uzman isim İslam Memiş, ons altındaki hareketliliğe dikkat çekti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 1

Memiş, “Ons altın 3.100 doların altına gerilediğinde tepki alımlarıyla 3.250 dolar seviyesine kadar yükseliş bekliyordum. Şu anda 3.200 dolar civarında işlem görüyor” dedi. 

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 2

Bu seviyelerin teknik açıdan kritik olduğuna işaret eden Memiş, kısa vadede dalgalanma beklentisini şu sözlerle ifade etti: “3.250 dolar seviyesinin test edilmesiyle birlikte yeniden 3.100 dolara doğru bir geri çekilme yaşanabilir.”

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 3

Gram altın için yatırımcılara kademeli alım tavsiyesinde bulunan Memiş, bu stratejiyi takip edenlerin daha önce iki kez alım fırsatı yakaladığını hatırlattı: 

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 4

“Geçen hafta da belirttiğim gibi kademeli alım yapanlar kazançlı çıktı. Şimdi üçüncü alım fırsatı için bekliyorlar. Gram altında 3. ve 4. hamleler için uygun zeminin oluşmasını takip ediyoruz.”

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 5

Altın fiyatlarına dair kısa vadeli tahminlerin yanı sıra uzun vadeli projeksiyonlarını da paylaşan Memiş, özellikle 2026 yılına dikkat çekti. “Ons altın 3.100 doların altına sarktığında, gram altında da 4 bin liranın altı görülebilir. 

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 6

Bu seviyeler yeni alım fırsatları sunabilir. 

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 7

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 8

Gram altın satış fiyatı: 4.167,84 TL

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 9

Çeyrek altın satış fiyatı: 6.914,00 TL

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 10

Yarım altın satış fiyatı: 13.829,00 TL

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 11

Tam altın satış fiyatı: 27.170,72 TL

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 12

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.530,00 TL

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 13

Gremse altın satış fiyatı: 68.135,16 TL

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 14

 Ons altın satış fiyatı: 3.334,57 dolar

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Altın uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken uyarı: Altın yön değiştiriyor! - Resim: 15

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir.

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