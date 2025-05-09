Altın uzmanı Memiş, yatırım stratejisini değiştirdi: Daha çok kazandıranı açıkladı!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından 2025 yılına dair yeni değerlendirmelerde bulundu.
Finansal piyasaları “karanlık bir tünel”e benzeten Memiş, gram altınla ilgili görüşlerini de değiştirdiğini söyledi.
Memiş, altın ve kripto paralar arasında ters korelasyon olduğunu belirterek, “Altın fiyatlarındaki her gerileme, bitcoin'in yükselmesi anlamına gelir. Bitcoin düştüğünde ise altın yükselir. Yılın ilk çeyreğinde altın tarafında ciddi yükselişler gördük, bitcoin ise baskılandı. Şimdi sıra bitcoin’de. Artık direnç seviyelerini test ediyor” dedi.
Bitcoin için daha önce 94 bin ve 104 bin dolar seviyelerini öngördüğünü hatırlatan Memiş, “Mayıs ayında olmamıza rağmen 104 bin dolar beklentim sürüyor. 100 bin dolar test edilebilir.
Ben 85 bin dolar seviyesinden ilk alımı yapmıştım. 75 bin dolara gerilerse ikinci alımı yapmayı planlıyordum.
Bu seviyeye düşmedi ama iki kademeli alım fırsatım oldu” ifadelerini kullandı.
Yıl sonuna kadar 120 bin doları hedeflediğini söyleyen Memiş, “Eğer bitcoin 65 bin dolara gerilerse bu yılki son alımımı yaparım. Aksi durumda alternatif yatırım araçlarına yönelirim” dedi. Alt coin’lerde ise eylül ayına kadar ciddi bir hareket beklemediğini belirtti.
“2025 yılı için ciddi belirsizlikler var”
Piyasalarda son 5 ayda olumlu bir gelişme yaşanmadığını söyleyen Memiş, “Ne yazık ki dünya piyasalarını rahatlatacak adımlar atılmadı. 2024 Kasım ayından bu yana 2025 yılı için sürekli uyarıda bulunuyorum:
Uzun vadeli yatırımcı olun, yatırımlarınızı çeşitlendirin. Bugün baktığımızda, öngörülemeyen karanlık bir tünelin içindeyiz. Riski dağıtanlar doğru karar verdi” dedi.
Kripto piyasasının yılın ilk çeyreğinde baskılandığını belirten Memiş, “Trump’ın seçim vaatleri ralli beklentisi doğurmuştu ama bitcoin 109 bin dolara kadar geriledi. Bu da yeni yatırımcılar için bir fırsat oluşturdu. İkinci ve üçüncü çeyreklerde iyimserim, ancak dördüncü çeyrek için yeniden değerlendirme gerekebilir” diye konuştu.
“2025’te altın değil, gümüşçüyüm”
Geleneksel yatırımcı kimliğini vurgulayan Memiş, kendine hedefler koyduğunu belirtti: “Kasım ayında ons altın için 3.500 dolar, gram altın için 3.500 TL hedefi vermiştim. 4 ayda bu hedefler gerçekleşti. Ama son 4-5 aydır altından uzağım. Elime para geçtikçe gümüş alıyorum. Altın, sağlıklı bir düşüş yaşamadıkça yatırım yapmam.”
Ons altının 4,5 ayda yüzde 38 yükseldiğini kaydeden Memiş, 3.000 dolara kadar gerileyebileceğini, 3.700 dolara kadar da çıkabileceğini ifade ederek, “Hangisi önce olacak bilmiyoruz.
Bu nedenle kısa vadeli değil, uzun vadeli yatırımlar yapılmalı. Ben ons altında düşüş bekliyorum. Ardından hızlı bir yükseliş olabilir. Ama şu anda altına yatırım yapmayı doğru bulmuyorum. 2025’te benim tercihim gümüş” dedi.
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