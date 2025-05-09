Altın uzmanı Memiş, yatırım stratejisini değiştirdi: Daha çok kazandıranı açıkladı!

Kripto piyasasının yılın ilk çeyreğinde baskılandığını belirten Memiş, “Trump’ın seçim vaatleri ralli beklentisi doğurmuştu ama bitcoin 109 bin dolara kadar geriledi. Bu da yeni yatırımcılar için bir fırsat oluşturdu. İkinci ve üçüncü çeyreklerde iyimserim, ancak dördüncü çeyrek için yeniden değerlendirme gerekebilir” diye konuştu.