Altın uzmanı Memiş'ten yatırımcılara uyarı: "Şimdi çok erken"
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için en yüksek rekor tahminini açıkladı. Memiş, ons altınla ilgili öngörülerini de paylaştı.
Gram altının her gün yeni bir rekor kırdığına dikkat çeken Memiş, yatırımcıların kafalarındaki soru işaretlerine yanıt verdi.
"Altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 3000-3500 lira, ons altının ise 2600-3000 dolar aralığında seyredeceğini öngörüyorum" diyen İslam Memiş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Eğer gram altın yatırımcısının nakit ihtiyacı yoksa, ev ya da araba alma planı yapmıyorsa bozdurmak için acele etmemeli. Altın her ay yeni rekor seviyelere ulaşacak gibi görünüyor. Yılın başından bu yana altın, gram başına 900 lira değer kazandı."
Memiş, bu tahminlerin ardından gram altında beklediği en yüksek rakamı da paylaştı: "2025 yılında gram altının 4000-4500 lira aralığına, ons altının ise 3000-3500 dolar aralığına çıkmasını bekliyorum."
Yatırımcılara uyarıda bulunan Memiş, "Altın düşer mi diye soranlar çok oluyor. Neden düşmesin? Elbette teknik düzeltmeler yaşanacaktır. Kendi yatırımlarımda dolar pozisyonundayım. Hiçbir şey sürekli yükselmez ya da sürekli düşmez.
Önemli olan uzun vadeli yatırımcı olmak ve ana trende odaklanmak. Ons fiyatları 2530 dolardan 2661 dolara çıktıysa, elbette kâr realizasyonu yapılacaktır.
Çoğu kişi gram altın fiyatlarını soruyor ama ben yıllardır ons fiyatlarını takip edin diyorum. Global düşünün. Aksi takdirde boşa çaba harcamış olursunuz," dedi.