Altın uzmanı Memiş'ten yatırımcılara uyarı: "Şimdi çok erken"

Yatırımcılara uyarıda bulunan Memiş, "Altın düşer mi diye soranlar çok oluyor. Neden düşmesin? Elbette teknik düzeltmeler yaşanacaktır. Kendi yatırımlarımda dolar pozisyonundayım. Hiçbir şey sürekli yükselmez ya da sürekli düşmez.