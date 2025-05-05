Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yastık altı altınlara dair dikkat çeken bir çağrı geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın! - Resim: 1

Sosyal medya hesabından haftalık piyasa değerlendirmesini paylaşan Memiş, hem ekonomik verileri hem de güvenli altın saklama yöntemlerini gündeme taşıdı.

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Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın! - Resim: 2

Memiş, bu haftanın veri akışı açısından oldukça yoğun geçeceğini belirterek piyasaların ikiye ayrılacağını vurguladı. 

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Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın! - Resim: 3

“Çarşamba’dan önce ve Çarşamba’dan sonra” ifadesini kullanan uzman isim, bu ayrımın temel sebebinin ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı olduğunu söyledi.

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Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın! - Resim: 4

Haftalık gündeme ilişkin bazı başlıklar şöyle:

Pazartesi: Saat 10.00’da Türkiye’de TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.
Çarşamba: Saat 21.00’de Fed faiz kararı, 21.30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları.
Perşembe: 14.00’te İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, 15.30’da ABD işsizlik başvuruları verileri.

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Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın! - Resim: 5

Memiş, deprem sonrası evinde fiziki altın bulunduranlara da önemli bir uyarıda bulundu.

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Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın! - Resim: 6

“Deprem sonrası bana sıkça ‘Evdeki fiziki altınlarımızı güvence altına nasıl alırız?’ sorusu geldi” diyen Memiş, KAD-SİS sistemi hakkında bilgi verdi.

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Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın! - Resim: 7

Bu sistem sayesinde fiziki altınlar, kuyumcular aracılığıyla kolay ve güvenli bir şekilde banka altın hesaplarına aktarılabiliyor. 

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Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın! - Resim: 8

Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın! - Resim: 9

“KAD-SİS, fiziki altınları kuyumcular vasıtasıyla banka hesaplarına geçirmenizi sağlayan bir sistemdir. Sisteme dahil olan kuyumcular ‘Altın Değerleme Noktası (ADN)’ olarak adlandırılır. 

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Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın! - Resim: 10

Vatandaşlar, ADN noktalarına götürdükleri altınlarını devletin belirlediği milyem değerine göre 24 ayara çevirip, doğrudan banka hesaplarına aktarabiliyor. İşlem tamamlandığında, kuyumcudan çıkmadan banka hesabınızda altın miktarını görebiliyorsunuz.”

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