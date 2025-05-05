Altın uzmanından kritik hatırlatma: Bu sistemi kullanın!
İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten yastık altı altınlara dair dikkat çeken bir çağrı geldi.
Sosyal medya hesabından haftalık piyasa değerlendirmesini paylaşan Memiş, hem ekonomik verileri hem de güvenli altın saklama yöntemlerini gündeme taşıdı.
Memiş, bu haftanın veri akışı açısından oldukça yoğun geçeceğini belirterek piyasaların ikiye ayrılacağını vurguladı.
“Çarşamba’dan önce ve Çarşamba’dan sonra” ifadesini kullanan uzman isim, bu ayrımın temel sebebinin ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı olduğunu söyledi.
Haftalık gündeme ilişkin bazı başlıklar şöyle:
Pazartesi: Saat 10.00’da Türkiye’de TÜFE ve ÜFE verileri açıklanacak.
Çarşamba: Saat 21.00’de Fed faiz kararı, 21.30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları.
Perşembe: 14.00’te İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, 15.30’da ABD işsizlik başvuruları verileri.
Memiş, deprem sonrası evinde fiziki altın bulunduranlara da önemli bir uyarıda bulundu.
“Deprem sonrası bana sıkça ‘Evdeki fiziki altınlarımızı güvence altına nasıl alırız?’ sorusu geldi” diyen Memiş, KAD-SİS sistemi hakkında bilgi verdi.
Bu sistem sayesinde fiziki altınlar, kuyumcular aracılığıyla kolay ve güvenli bir şekilde banka altın hesaplarına aktarılabiliyor.
Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“KAD-SİS, fiziki altınları kuyumcular vasıtasıyla banka hesaplarına geçirmenizi sağlayan bir sistemdir. Sisteme dahil olan kuyumcular ‘Altın Değerleme Noktası (ADN)’ olarak adlandırılır.
Vatandaşlar, ADN noktalarına götürdükleri altınlarını devletin belirlediği milyem değerine göre 24 ayara çevirip, doğrudan banka hesaplarına aktarabiliyor. İşlem tamamlandığında, kuyumcudan çıkmadan banka hesabınızda altın miktarını görebiliyorsunuz.”