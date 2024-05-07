Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Para ve piyasalar uzmanı İslam Memiş altın ve dolar yatırımcılarına çığır açan bir strateji önerisinde bulundu. Altın almanın sırası mı yoksa satmanın mı vakti geldi? İşte detaylar...
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Bugün düzenlenen basın toplantısında, altın ve dolar arasındaki ilişkiye odaklanarak, yatırımcılara en kazançlı sistemin ipuçlarını verdi.
TEMMUZ AYINDA FIRSATLAR VAR
Temmuz ayının önemine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu dönemde piyasaları yakından izlemesi gerektiğini belirtti. Özellikle, altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklarına yönelmenin veya riskten korunma stratejileri geliştirmenin önemine vurgu yaptı.
Memiş'in yaptığı değerlendirmeye göre, ons altın 2292 dolarda seyrediyor. Altın fiyatlarının 2280 dolar seviyesindeki kritik desteğe dikkat çeken Memiş, bu seviyenin altındaki kırılımların risk oluşturabileceğini vurguladı.
Ayrıca, gram altının serbest piyasalardaki fiyat hareketleri ve makul alım seviyeleri konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.