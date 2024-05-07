Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...

TEMMUZ AYINDA FIRSATLAR VAR

Temmuz ayının önemine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu dönemde piyasaları yakından izlemesi gerektiğini belirtti. Özellikle, altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklarına yönelmenin veya riskten korunma stratejileri geliştirmenin önemine vurgu yaptı.