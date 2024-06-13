"Altın ve gümüşte geri dönülemeyecek yola girilecek!" İslam Memiş uyardı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, FED'in faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından sosyal medya hesabından iç piyasa tahminlerinde bulundu.

# Altın # Para # islam memiş
Editör: Yağmur Biçen
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"Altın ve gümüşte geri dönülemeyecek yola girilecek!" İslam Memiş uyardı! - Resim: 1

"Fed, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Fed Başkanı Powell, çok temkinli ve tedirgin. Seçimler yaklaştığı için gerçekleri tam olarak söyleyemiyor. Gerçek olanların bazıları işaret etti;

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"Altın ve gümüşte geri dönülemeyecek yola girilecek!" İslam Memiş uyardı! - Resim: 2

- Rakamları takip edeceğiz. - Enflasyon ABD halkını zorlamaya devam ediyor. - Normalleşme için tarih veremiyoruz ancak 1-2 yıl sürebilir... gibi aralara sıkıştırılan itiraflar vardı.

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"Altın ve gümüşte geri dönülemeyecek yola girilecek!" İslam Memiş uyardı! - Resim: 3

Gerçek şu ki, Fed bile önünü göremiyor. Ne yapacağını bilemiyor. Sadece diğerleri gibi “Enflasyonu düşürmekte kararlıyız” diyor.

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"Altın ve gümüşte geri dönülemeyecek yola girilecek!" İslam Memiş uyardı! - Resim: 4

"Piyasalarda bir yön kırılması yok" diyen İslam Memiş, şöyle devam etti: Çünkü yatırımcılar da ne yapacağını bilmiyor. Artık yeni pozisyonlar için yeni hikayelere odaklanacaklar. Piyasaları oyalamaya devam edecekler.

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