"Altın ve gümüşte geri dönülemeyecek yola girilecek!" İslam Memiş uyardı!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, FED'in faizi 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından sosyal medya hesabından iç piyasa tahminlerinde bulundu.
"Fed, piyasaların genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Fed Başkanı Powell, çok temkinli ve tedirgin. Seçimler yaklaştığı için gerçekleri tam olarak söyleyemiyor. Gerçek olanların bazıları işaret etti;
- Rakamları takip edeceğiz. - Enflasyon ABD halkını zorlamaya devam ediyor. - Normalleşme için tarih veremiyoruz ancak 1-2 yıl sürebilir... gibi aralara sıkıştırılan itiraflar vardı.
Gerçek şu ki, Fed bile önünü göremiyor. Ne yapacağını bilemiyor. Sadece diğerleri gibi “Enflasyonu düşürmekte kararlıyız” diyor.
"Piyasalarda bir yön kırılması yok" diyen İslam Memiş, şöyle devam etti: Çünkü yatırımcılar da ne yapacağını bilmiyor. Artık yeni pozisyonlar için yeni hikayelere odaklanacaklar. Piyasaları oyalamaya devam edecekler.