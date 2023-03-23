Gram altına "İslam Memiş" ayarı!

-Duygularıyla değil, mantığıyla hareket eden uzun vadeli yatırımcılara yine kazandıracaktır. Şu anda bir türbülans, bir belirsizlik var. 4950 puan test edildi ancak seçimlere kadar yine aşağıda bir alanımız olduğunu tahmin ediyorum.

- Yukarıda 5350 direnç seviyesi olsa da 4950 altına sarkmalar Borsa'da kişisel tahminim bu yönde, olabilir. O yüzden kademeli alım burada önemli. 5350 yukarıda fiyatlama var, 5000 altına sarktı, yeni arkadaşlar 4500-5000 arasında kademeli alım yapıp, yıl içindeki yükselişleri bekleyebilirler. Yıl içinde 6000 ile alakalı öngörüm devam ediyor ancak yılın 3. veya 4. çeyreğine tekabül eder.