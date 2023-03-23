Gram altına "İslam Memiş" ayarı!
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın, ve düşüşteki petrol fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, gram altın için orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaştı. Ayrıca petrol için çarpıcı bir iddiada bulundu. İşte detaylar...
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son videosunda, BİST 100 Endeksi, gram altın, ons altın, ve düşüşteki petrol fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, gram altın için orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaştı. İslam Memiş'in petroldeki düşüş sonrası ortaya attığı iddia ise çok çarpıcı...
İSLAM MEMİŞ'TEN BORSA İSTANBUL AÇIKLAMALARI
- Borsa İstanbul, 4997 puan. Yüzde 1.85'lik değer artışı ile günü tamamladı. Hızlı düşüş sonrası tekrar toparlanma isteğinde, tepki alımıyla. 4950 test edildiği zaman tekrar yeni bir yoruma ihtiyaç olduğunu ifade ettim.
- Borsa tarafında bu yıl biraz daha dikkatli olunmalı. Uzun vadeli yatırımcıların kazanma ihtimali olduğunu ifade etmiştim, aynı düşüncem geçerli.
-Duygularıyla değil, mantığıyla hareket eden uzun vadeli yatırımcılara yine kazandıracaktır. Şu anda bir türbülans, bir belirsizlik var. 4950 puan test edildi ancak seçimlere kadar yine aşağıda bir alanımız olduğunu tahmin ediyorum.
- Yukarıda 5350 direnç seviyesi olsa da 4950 altına sarkmalar Borsa'da kişisel tahminim bu yönde, olabilir. O yüzden kademeli alım burada önemli. 5350 yukarıda fiyatlama var, 5000 altına sarktı, yeni arkadaşlar 4500-5000 arasında kademeli alım yapıp, yıl içindeki yükselişleri bekleyebilirler. Yıl içinde 6000 ile alakalı öngörüm devam ediyor ancak yılın 3. veya 4. çeyreğine tekabül eder.
İSLAM MEMİŞ'İN GRAM ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN ORTA VE UZUN VADELİ YENİ ZİRVE ÖNGÖRÜSÜ
- Gram altın TL fiyatı ekranlarda 1198 lira seviyesinde. Geliyoruz serbest piyasalara 1213-18 lira aralığında. 1243 rekor test edildiğinde, hem ons hem de gram tarafında geri çekilmeler yaşanabilir dikkat edin uyarılarım vardı.
• Bu açıklamalarının ekranlarda gram altın 1211 liraya yükseldi, serbest piyasada ise 1232 liradan işlem görüyor.