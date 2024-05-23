Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kritik uyarılar yaptı!
Altındaki dalgalanmalar sürerken İslam Memiş'in açıklamaları gündem oldu. İşte detaylar...
İslam Memiş kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında altın, borsa ve döviz ekseninde öngörülerini paylaştı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını Çizen Memiş'in görüşleri şöyle:
Merkez Bankası ya beklenti doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmayacak ya da sürpriz yapacak ve faiz artıracak. Beklenti karşılanırsa, yani değişiklik olmazsa etkileşim beklemiyoruz ancak sürpriz yapar ve faizde artış yaparsa Merkez Bankası, borsada tekrar yükselişlerin devam edeceğini, döviz kurlarında kısmen geri çekilmeler olacağını görebiliriz.
"Borsa İstanbul 10 bin 915 puanda. 10 bin 900 üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Dün yeni rekor tazelemişti. 10 bin üzerinde atak gerçekleştirmişti. Şimdi cılız da olsa kar satışları ile karşı karşıya. Borsadaki yatırımcılarla görüştüğümde hisse senedi sahipleri şunu çok sordu. 10 bin görüldü ama hisselerimiz altın ve gümüş gibi kazandırmadı. Bunu sık sık yorumluyorum.
Borsada hisse seçebilirsiniz, önemli olan bu şirketlerin doğru olması. Altına ve gümüşe kıyasla kazandırdı mı, onun hesabını yapmalısınız. Yine de yabancı yatırımcıların yaz aylarında girme ihtimali var. 12 bin puanı sık sık telaffuz ediyoruz. Getiri noktasında ise yatırımcılar seçici olmalı.