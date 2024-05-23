Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş kritik uyarılar yaptı!

"Borsa İstanbul 10 bin 915 puanda. 10 bin 900 üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Dün yeni rekor tazelemişti. 10 bin üzerinde atak gerçekleştirmişti. Şimdi cılız da olsa kar satışları ile karşı karşıya. Borsadaki yatırımcılarla görüştüğümde hisse senedi sahipleri şunu çok sordu. 10 bin görüldü ama hisselerimiz altın ve gümüş gibi kazandırmadı. Bunu sık sık yorumluyorum.