Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş temmuz ayını işaret etti! Hazırlık yapıldığını söyledi! İşte İslam Memiş'in çarpıcı değerlendirmeleri
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugünkü yazısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren İslam Memiş temmuz ayını işaret etti. İşte, bir şeylerin hazırlığının yapıldığını belirten İslam Memiş'in kritik uyarıları...
Merkez Bankası, Başkan Fatih Karahan başkanlığında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmasına karar verildiği duyuruldu.
Merkez Bankası'nın faiz oranı ile ilgili açıklaması ekonomi piyasalarında da dikkatle takip edildi. Söz konusu karar sonrası ekonomide yaşanabilecek gelişmelerle ilgili çarpıcı yorumlardan biri de altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'den geldi.
tv100.com'daki bugünkü köşe yazısında İslam Memiş kritik değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş yazısında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Piyasaların beklentisi doğrultusunda karar veren TCMB, sürpriz yapmayarak politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı." ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası'nın kararını değerlendiren İslam Memiş, enflasyonla ilgili de önemli ifadeler kullandı. İslam Memiş yazısının devamında şunları söyledi:
"PPK’nın metni ŞAHİN idi.
Kararlı bir Merkez Bankası var karşımızda.
Temmuz ayı itibariyle enflasyonda da düşüş beklentileri devam ediyor.
Ancak enflasyonda yıllık yüzde 38 beklentilerini yukarı yönde revize edebilirler.
Ekonomi yönetiminin yılın ikinci yarısıyla alakalı iyimser beklentisi devam ediyor.
TCMB’nin toplam rezervleri 139,1 milyar dolara yükseldi.
Yatırımcıların TL ve Türk ekonomisine dair pozitif açıklamaları devam ediyor."