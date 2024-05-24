Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş temmuz ayını işaret etti! Hazırlık yapıldığını söyledi! İşte İslam Memiş'in çarpıcı değerlendirmeleri

Merkez Bankası'nın kararını değerlendiren İslam Memiş, enflasyonla ilgili de önemli ifadeler kullandı. İslam Memiş yazısının devamında şunları söyledi:

"PPK’nın metni ŞAHİN idi.

Kararlı bir Merkez Bankası var karşımızda.

Temmuz ayı itibariyle enflasyonda da düşüş beklentileri devam ediyor.

Ancak enflasyonda yıllık yüzde 38 beklentilerini yukarı yönde revize edebilirler.

Ekonomi yönetiminin yılın ikinci yarısıyla alakalı iyimser beklentisi devam ediyor.

TCMB’nin toplam rezervleri 139,1 milyar dolara yükseldi.

Yatırımcıların TL ve Türk ekonomisine dair pozitif açıklamaları devam ediyor."