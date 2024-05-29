Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarılar!

Memiş'in Haber Global'den Ilgaz Seda Özoğlu'nun sorularına verdiği yanıt şöyle:

Son dönemde insanların kendi aralarında "sence gram mı almalıyım, cumhuriyet mi? çeyrek mi, yarım mı? hangisi daha karlı?" diye konuştuklarını duyuyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce "yatırım için karlı altın" diye bir şey var mı?