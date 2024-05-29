Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarılar!
Ekonomideki dalgalanmalar sürerken vatandaşın aklındaki sorular artıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten kritik uyarılar yaptı.
Yatırım için doğru olan ne? Yatırımcının güvenli limanı altındaki düşüş devam edecek mi yoksa kapıda bir sürpriz mi bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tüm merak edilenleri yanıtladı.
Memiş'in Haber Global'den Ilgaz Seda Özoğlu'nun sorularına verdiği yanıt şöyle:
Son dönemde insanların kendi aralarında "sence gram mı almalıyım, cumhuriyet mi? çeyrek mi, yarım mı? hangisi daha karlı?" diye konuştuklarını duyuyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce "yatırım için karlı altın" diye bir şey var mı?
Halkın finansal okur yazarlığının ne kadar düşük bir seviyede olduğunu gösteriyor bu aslında. Darphane Genel Müdürlüğünün basmış olduğu çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını hep 22 ayardır. Değişen hiçbir şey yok yani. Görüntüsü fiyatını etkilemiyor yani.
24 ayar gram altınlar da rafineler tarafından üretilen altın çeşididir. 24 ayarı sadece rafineler üretiyor, darphane üretmiyor. Dolayısıyla burada herhangi bir farklılık yok.