Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu
Altın fiyatları 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar altın piyasasında hareketliliğe neden oluyor.
Güne gram altın 4.753 TL seviyesinden başlarken, ons altın ise 3.592 dolar seviyesinden işlem görüyor. Vatandaşlar özellikle çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını merak ediyor.
8 Eylül Pazartesi günü güncel altın fiyatları şöyle:
GRAM ALTIN 🟡 Satış fiyatı: 4.754,15 TL
ÇEYREK ALTIN 🟡 Satış fiyatı: 7.772,45 TL
YARIM ALTIN 🟡 Satış fiyatı: 15.545,57 TL
TAM ALTIN 🟡 Satış fiyatı: 31.231,00 TL
CUMHURİYET ALTINI 🟡 Satış fiyatı: 7.772,45 TL
GREMSE ALTIN 🟡 Satış fiyatı: 77.957,00 TL