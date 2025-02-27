Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar bugün ne durumda? İşte detaylar...

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, 27Şubat 2025 Perşembe gününe ait güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar bugün ne durumda? İşte detaylar... - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar bugün ne durumda? İşte detaylar... - Resim: 2

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar bugün ne durumda? İşte detaylar... - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar bugün ne durumda? İşte detaylar... - Resim: 4

Gram altın fiyatı

Alış: 3.457,96

Satış: 3.460,74

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Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar bugün ne durumda? İşte detaylar... - Resim: 5

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 5,532.74

Satış: 5,658.32

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Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar bugün ne durumda? İşte detaylar... - Resim: 6

Yarım altın fiyatı

Alış: 11,030.91

Satış: 11,316.63

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Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar bugün ne durumda? İşte detaylar... - Resim: 7

Cumhuriyet altın fiyatı

Alış: 22,957.00

Satış: 23,304.00

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Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar bugün ne durumda? İşte detaylar... - Resim: 8

Gremse altın fiyatı

Alış: 55,327.42

Satış: 56,583.16

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Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar bugün ne durumda? İşte detaylar... - Resim: 9

Ata altın fiyatı

Alış: 22,822.56

Satış: 23,773.46

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Altın yatırımcıları dikkat! Fiyatlar bugün ne durumda? İşte detaylar... - Resim: 10

Ziynet altın fiyatı

Alış: 22,130.97

Satış: 22,564.05

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altın fiyatları