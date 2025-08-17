Altın yatırımcıları dikkat! Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…
Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 4.383,41TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 7.166,87 TL
Yarım altın satış fiyatı: 14.333,74 TL
Tam altın satış fiyatı: 28.800,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.579,81 TL
Gremse altın satış fiyatı: 71.889,00 TL
