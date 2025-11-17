Altın yatırımcıları dikkat: Haftanın ilk işlem gününde tabelalar yine değişti
Haftaya temkinli bir yükselişle başlayan altın piyasasında ibreler ABD'den gelecek haberlere dönerken, spot piyasa ve vadeli işlemlerdeki zıt yönlü hareketlilik dikkat çekiyor.
Yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin gündeminden düşmeyen sarı metal, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Piyasaların açılışında sınırlı da olsa yukarı yönlü bir grafik çizen altın fiyatlarında, asıl belirleyici unsurun bu hafta içinde açıklanacak olan kritik ABD ekonomik verileri olacağı öngörülüyor. Piyasalar, yönünü tayin etmek için bu verileri beklemeye geçti.
Uluslararası piyasalardaki son duruma bakıldığında, spot altın cephesinde yüzde 0,1 oranında bir değer artışı kaydedildi. Bu artışla birlikte altının ons fiyatı 4 bin 83,92 dolar seviyesine tırmandı. Ancak ABD vadeli altın kontratlarında tablo tam tersi yönde seyrediyor; vadeli işlemler yüzde 0,2'lik bir kayıpla 4 bin 85,30 dolar seviyesinden işlem görüyor.
İç piyasada ise fiyatlamalar, küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların gölgesinde şekilleniyor.
Peki güncel altın fiyatları ne kadar?
Gram altın satış fiyatı: 5.563,6740 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.095,2000 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.178,55 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.733,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.266,2800 TL
Gremse altın satış fiyatı: 94.115,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.083,12 dolar