Altın yatırımcıları dikkat: Haftanın ilk işlem gününde tabelalar yine değişti

Yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin gündeminden düşmeyen sarı metal, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Piyasaların açılışında sınırlı da olsa yukarı yönlü bir grafik çizen altın fiyatlarında, asıl belirleyici unsurun bu hafta içinde açıklanacak olan kritik ABD ekonomik verileri olacağı öngörülüyor. Piyasalar, yönünü tayin etmek için bu verileri beklemeye geçti.