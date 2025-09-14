Altın yatırımcıları dikkat: İslam Memiş’ten kritik uyarılar ve gram altın tahminleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 200 baz puanlık faiz indirimi kararı, finansal piyasalarda hareketliliği artırdı. Kararın ardından yatırımcıların odağı, rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına çevrildi.
TCMB’nin faiz indirimi, piyasaların nabzını hızlandırırken, altın fiyatları da son haftalarda jeopolitik risklerin etkisiyle tarihi zirvelere tırmandı. Gram altın 5.000 TL sınırını zorlayarak yatırımcıların "Şimdi almalı mı, satmalı mı?" sorusuna yanıt aramasına neden oldu.
Memiş, katıldığı canlı yayında, “Altında yeni rekorların önü açıldı ancak kâr satışları fırsat olabilir” diyerek yatırımcıları uyardı.
PİYASA DOSTU FAİZ İNDİRİMİ
İslam Memiş, TCMB’nin 250 baz puanlık indiriminin piyasalar tarafından beklenen bir adım olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
“Merkez Bankası piyasa dostu bir faiz indirimi yaptı. Karar beklentiler doğrultusundaydı, bu nedenle piyasalar üzerinde ekstra bir şok etkisi yaratmadı. Bundan sonraki süreçte artık kredi faiz oranlarına ve mevduat faizlerindeki gelişmelere odaklanacağız.”
JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA DESTEK SAĞLIYOR
Memiş, Ortadoğu’daki gerilimlerin altın üzerinde güvenli liman etkisi yarattığını vurguladı ve kısa vadeli kâr satışlarına dikkat çekti:
“Altında teknik olarak zaman zaman düzeltmeler yaşanması kaçınılmaz. Ons altında 3.580 – 3.500 dolar aralığı, gram altında ise 4.800 TL seviyesi önemli destek noktaları. Bu seviyeler korunursa yükseliş trendi kasım ayına kadar devam edebilir.”
FED’İN FAİZ KARARLARI ALTINI ETKİLEYECEK
Önümüzdeki hafta gözler ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararında olacak. Memiş, FED’in 25 baz puanlık indirimiyle yeni bir sürecin başlayabileceğini ifade etti:
“FED muhtemelen 2026’ya kadar toplamda en az 5 kez faiz indirimi yapacak. Bu beklenti altına ekstra destek verecek. Ons altın için 3.680 ve 3.750 dolar dirençleri kritik. Gram altın tarafında ise 5.000 TL’nin önü açıldı.”
GRAM ALTINDA HEDEF 6.000 TL Mİ?
Gazeteci İslim İstanbullu’nun “6.000 TL çok mu uzak?” sorusuna yanıt veren Memiş, yıl sonuna kadar bu seviyenin olasılık dahilinde olduğunu belirtti:
“Kısa vadede 6.000 lira beklentimiz yok. Ancak yıl sonuna kadar savaş riski veya önemli bir gelişme yaşanırsa 6.000 lira seviyesini konuşmaya başlayabiliriz. Şimdilik 5.000 TL’nin aşılmasıyla birlikte 5.350 ve 5.450 TL gibi yeni direnç seviyelerini takip ediyoruz.”
YATIRIMCILARA KRİTİK UYARILAR
Memiş, yatırımcılara kısa vadeli dalgalanmalara kapılmamaları uyarısında bulundu:
Altını olan yatırımcılar: Eğer acil nakit ihtiyacı yoksa pozisyonlarını korumalı. 5.000 TL seviyesi üzerinde yeni zirveler görülebilir.
Altın almayı geciktirenler: Önümüzdeki haftalarda yaşanacak kâr satışları alım fırsatı olabilir.
Uzun vadeli perspektif: Jeopolitik riskler ve küresel merkez bankalarının faiz indirim süreci, altını güçlü kılmaya devam edecek.