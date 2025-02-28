Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, küresel belirsizlikler ve Fed’in faiz politikasıyla ilgili karmaşık açıklamalar, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana altın fiyatları yaklaşık yüzde 17 oranında yükseldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi - Resim: 1

Kar realizasyonlarıyla birlikte altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Ancak uzmanlar, asıl düşüşün Mart ayında görüleceğini belirtiyor. Bu dönemde panik satışlarının da başlaması bekleniyor.

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Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi - Resim: 2

Ekonomist İslam Memiş, "2025 yılında para birikimi yapanlar, fiyata odaklanmamalı, miktara odaklanmalı. Eğer 100 bin TL’niz varsa bunu farklı sepetlere bölün ve uzun vadeli yatırımcı olun" şeklinde öneride bulundu.

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Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi - Resim: 3

Peki, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte 28 Şubat 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları:

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Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi - Resim: 4

Gram Altın Fiyatı

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Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi - Resim: 5

Alış: 3.364,47 TL
Satış: 3.365,21 TL

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Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi - Resim: 6

Altın/Ons Fiyatı

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Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi - Resim: 7

Alış: 2.875,73 USD
Satış: 2.879,30 USD

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Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi - Resim: 8

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 5.383,48 TL
Satış: 5.502,51 TL

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Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi - Resim: 9

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 21.539,17 TL
Satış: 21.945,79 TL

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Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi - Resim: 10

Tam Altın Fiyatı

Alış: 22.060,00 TL
Satış: 22.245,00 TL

Yarım Altın Fiyatı

Alış: 10.731,39 TL
Satış: 11.002,36 TL

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islam memiş altın fiyatı