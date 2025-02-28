Altın yatırımcılarına Mart için uyarı: Asıl düşüş henüz gelmedi
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, küresel belirsizlikler ve Fed’in faiz politikasıyla ilgili karmaşık açıklamalar, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana altın fiyatları yaklaşık yüzde 17 oranında yükseldi.
Kar realizasyonlarıyla birlikte altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Ancak uzmanlar, asıl düşüşün Mart ayında görüleceğini belirtiyor. Bu dönemde panik satışlarının da başlaması bekleniyor.
Ekonomist İslam Memiş, "2025 yılında para birikimi yapanlar, fiyata odaklanmamalı, miktara odaklanmalı. Eğer 100 bin TL’niz varsa bunu farklı sepetlere bölün ve uzun vadeli yatırımcı olun" şeklinde öneride bulundu.
Peki, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte 28 Şubat 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları:
Gram Altın Fiyatı
Alış: 3.364,47 TL
Satış: 3.365,21 TL
Altın/Ons Fiyatı
Alış: 2.875,73 USD
Satış: 2.879,30 USD
Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 5.383,48 TL
Satış: 5.502,51 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 21.539,17 TL
Satış: 21.945,79 TL
Tam Altın Fiyatı
Alış: 22.060,00 TL
Satış: 22.245,00 TL
Yarım Altın Fiyatı
Alış: 10.731,39 TL
Satış: 11.002,36 TL