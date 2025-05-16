Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları

Küresel risk iştahındaki artış ve doların güçlenmesi, altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 1

Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın, gram fiyatı 4 bin TL’nin altını test etse de haftanın son işlem gününe 4 bin liranın üzerinde başladı.

1 9
Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 2

Altın yatırımcıları, özellikle ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından izlemeyi sürdürüyor.

2 9
Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 3

16 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

3 9
Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 4

Gram altın: 4.018 TL

4 9
Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 5

Çeyrek altın: 6.630 TL

5 9
Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 6

Yarım altın: 13.260 TL

6 9
Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 7

Cumhuriyet altını: 26.839 TL

7 9
Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 8

Ons altın: 3.224 dolar

8 9
Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları - Resim: 9

Altın fiyatlarının yönü, önümüzdeki günlerde küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.

9 9
altın fiyatı ekonomi