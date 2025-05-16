Altın yatırımcısı dikkat, yeniden yükseldi: İşte güncel altın fiyatları
Küresel risk iştahındaki artış ve doların güçlenmesi, altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.
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Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen altın, gram fiyatı 4 bin TL’nin altını test etse de haftanın son işlem gününe 4 bin liranın üzerinde başladı.
Altın yatırımcıları, özellikle ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından izlemeyi sürdürüyor.
16 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 4.018 TL
Çeyrek altın: 6.630 TL
Yarım altın: 13.260 TL
Cumhuriyet altını: 26.839 TL
Ons altın: 3.224 dolar
Altın fiyatlarının yönü, önümüzdeki günlerde küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekillenmeye devam edecek.