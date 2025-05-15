Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat!

“Ons altın kadar dolar/TL kuru da yatırımcılar için belirleyicidir. Kurda yaşanan her oynama, gram fiyatına doğrudan yansır. Bu nedenle kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına göre alım-satım yapmak çoğu zaman zarar getirir. Altın her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmelidir. Bu dönemde sabırlı ve temkinli olmak şart” dedi.