Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat!
Altın piyasasındaki dalgalı seyir devam ederken, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demaş Kuyumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altın fiyatlarının yönünü belirleyecek üç temel faktöre dikkat çekti: ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik.
“faiz indirimi beklentisi altını destekliyor”
ABD Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısında faiz indirimi sinyali verdiğine dikkat çeken Kitiş, bu beklentinin ons altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.
Kitiş, “Piyasalarda faiz indirimi beklentisi arttıkça, altın yatırımcısının eli güçleniyor. Bu da küresel ölçekte altının ons fiyatını yukarı çekiyor” dedi.
jeopolitik risklerde artış altını öne çıkarıyor
Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlerin altına olan ilgiyi artırdığını vurgulayan Kitiş, Rusya-Ukrayna savaşının çözüme kavuşmaması ve Asya’daki gerilimli atmosferin de yatırımcıları yeniden altına yönlendirdiğini belirtti.
“Bu tarz kriz dönemlerinde yatırımcı, güvenli liman olarak altına yönelir. Jeopolitik risklerin arttığı her ortam, fiziki altın talebini canlandırır. İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi bu anlamda kritik” ifadelerini kullandı.
“kur oynaklığı gram altını anında etkiliyor”
İç piyasada gram altın fiyatlarının belirlenmesinde döviz kurunun büyük rol oynadığını belirten Kitiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemler konusunda uyardı.
“Ons altın kadar dolar/TL kuru da yatırımcılar için belirleyicidir. Kurda yaşanan her oynama, gram fiyatına doğrudan yansır. Bu nedenle kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına göre alım-satım yapmak çoğu zaman zarar getirir. Altın her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmelidir. Bu dönemde sabırlı ve temkinli olmak şart” dedi.