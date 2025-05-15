Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat!

Altın piyasasındaki dalgalı seyir devam ederken, yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! - Resim: 1

 Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demaş Kuyumculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altın fiyatlarının yönünü belirleyecek üç temel faktöre dikkat çekti: ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları, jeopolitik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik.

1 10
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! - Resim: 2

“faiz indirimi beklentisi altını destekliyor”

2 10
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! - Resim: 3

ABD Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısında faiz indirimi sinyali verdiğine dikkat çeken Kitiş, bu beklentinin ons altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

3 10
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! - Resim: 4

Kitiş, “Piyasalarda faiz indirimi beklentisi arttıkça, altın yatırımcısının eli güçleniyor. Bu da küresel ölçekte altının ons fiyatını yukarı çekiyor” dedi.

4 10
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! - Resim: 5

jeopolitik risklerde artış altını öne çıkarıyor

5 10
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! - Resim: 6

Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan jeopolitik gerilimlerin altına olan ilgiyi artırdığını vurgulayan Kitiş, Rusya-Ukrayna savaşının çözüme kavuşmaması ve Asya’daki gerilimli atmosferin de yatırımcıları yeniden altına yönlendirdiğini belirtti. 

6 10
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! - Resim: 7

“Bu tarz kriz dönemlerinde yatırımcı, güvenli liman olarak altına yönelir. Jeopolitik risklerin arttığı her ortam, fiziki altın talebini canlandırır. İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi bu anlamda kritik” ifadelerini kullandı.

7 10
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! - Resim: 8

“kur oynaklığı gram altını anında etkiliyor”

8 10
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! - Resim: 9

İç piyasada gram altın fiyatlarının belirlenmesinde döviz kurunun büyük rol oynadığını belirten Kitiş, yatırımcıları kısa vadeli işlemler konusunda uyardı. 

9 10
Altın yatırımcısına 3 kritik uyarı: Bu gelişmelere dikkat! - Resim: 10

“Ons altın kadar dolar/TL kuru da yatırımcılar için belirleyicidir. Kurda yaşanan her oynama, gram fiyatına doğrudan yansır. Bu nedenle kısa vadeli fiyat dalgalanmalarına göre alım-satım yapmak çoğu zaman zarar getirir. Altın her zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmelidir. Bu dönemde sabırlı ve temkinli olmak şart” dedi.

10 10
altın fiyatı ekonomi