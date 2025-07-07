Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya aşağı yönlü bir hareketle başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, iç piyasada altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.