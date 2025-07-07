Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…
Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Altın fiyatları yeni haftaya aşağı yönlü bir hareketle başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, iç piyasada altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.
Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:
Gram Altın: Alış 4.251,85 TL – Satış 4.252,22 TL
Ons Altın: Alış 3.308,48 dolar – Satış 3.308,85 dolar
Çeyrek Altın: Alış 6.930,00 TL – Satış 7.013,00 TL
Yarım Altın: Alış 13.860,00 TL – Satış 14.027,00 TL
Tam Altın: Alış 27.227,74 TL – Satış 27.758,25 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 27.635,00 TL – Satış 27.925,00 TL
Ata Altın: Alış 28.078,60 TL – Satış 28.780,03 TL