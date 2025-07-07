Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcıların gündeminde olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler altının yönünü belirlerken, güncel fiyatlar açıklandı. İşte altın fiyatlarında son durum…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları - Resim: 1

Altın, güvenli liman olarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları - Resim: 2

Altın fiyatları yeni haftaya aşağı yönlü bir hareketle başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, iç piyasada altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. 

Yatırımcılar, günün ilk saatlerinden itibaren “Bugün altın fiyatları ne kadar?” sorusunun cevabını araştırıyor.

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Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları - Resim: 3

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, işte güncel fiyatlar:

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Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları - Resim: 4

Gram Altın: Alış 4.251,85 TL – Satış 4.252,22 TL

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Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları - Resim: 5

Ons Altın: Alış 3.308,48 dolar – Satış 3.308,85 dolar

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Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları - Resim: 6

Çeyrek Altın: Alış 6.930,00 TL – Satış 7.013,00 TL

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Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları - Resim: 7

Yarım Altın: Alış 13.860,00 TL – Satış 14.027,00 TL

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Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları - Resim: 8

Tam Altın: Alış 27.227,74 TL – Satış 27.758,25 TL

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Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları - Resim: 9

Cumhuriyet Altını: Alış 27.635,00 TL – Satış 27.925,00 TL

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Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatları - Resim: 10

Ata Altın: Alış 28.078,60 TL – Satış 28.780,03 TL

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altın fiyatları