Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları
Küresel piyasalarda ons altın haftaya sert yükselişle girdi. ABD ekonomisinden gelen zayıf veriler ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle birlikte altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti.
Geçtiğimiz haftayı 4.001 dolar seviyesinde kapatan ons altın, yeni haftaya güçlü bir artışla başladı. Dün yüzde 2,85 değer kazanan ons, 4.115 dolar seviyesine kadar yükseldi.
Salı sabahı itibarıyla yükseliş eğilimini sürdüren değerli metal, Türkiye saatiyle 07.00 civarında 4.143 dolar düzeyinde işlem gördü.
Altındaki bu çıkışta, ABD ekonomisine ilişkin zayıf veriler, Fed’in faiz indirimine gidebileceği beklentisi ve dolar endeksindeki düşüş belirleyici oldu.
Altın yatırımcıları haftanın ikinci gününde fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.
11 Kasım 2025 Salı sabahı itibarıyla piyasalarda son durum şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 5.629,6330 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.203,7600 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.417,07 TL
Tam altın satış fiyatı: 38.000,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.704,6300 TL
Gremse altın satış fiyatı: 94.784,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.147,36 dolar