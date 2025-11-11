Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları

Küresel piyasalarda ons altın haftaya sert yükselişle girdi. ABD ekonomisinden gelen zayıf veriler ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle birlikte altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 1

Geçtiğimiz haftayı 4.001 dolar seviyesinde kapatan ons altın, yeni haftaya güçlü bir artışla başladı. Dün yüzde 2,85 değer kazanan ons, 4.115 dolar seviyesine kadar yükseldi.

1 11
Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 2

Salı sabahı itibarıyla yükseliş eğilimini sürdüren değerli metal, Türkiye saatiyle 07.00 civarında 4.143 dolar düzeyinde işlem gördü.

2 11
Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 3

Altındaki bu çıkışta, ABD ekonomisine ilişkin zayıf veriler, Fed’in faiz indirimine gidebileceği beklentisi ve dolar endeksindeki düşüş belirleyici oldu.

3 11
Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 4

Altın yatırımcıları haftanın ikinci gününde fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.

11 Kasım 2025 Salı sabahı itibarıyla piyasalarda son durum şöyle:

4 11
Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 5.629,6330 TL

5 11
Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.203,7600 TL

6 11
Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 18.417,07 TL

7 11
Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 38.000,00 TL

8 11
Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.704,6300 TL

9 11
Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 94.784,00 TL

10 11
Altın yeni haftaya rekorla başladı! İşte güncel altın fiyatları - Resim: 11

Ons altın satış fiyatı: 4.147,36 dolar

11 11
altın fiyatları