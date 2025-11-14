Altın yeniden atağa kalktı! İşte 14 Kasım Cuma güncel altın fiyatları

Yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların yakından takip ettiği altın piyasasında yeni günün fiyatları belli oldu. 14 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve ons altın fiyatları güncellendi.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın fiyatları, iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar, altının seyrini doğrudan etkiliyor.

Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren, “Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatı bugün ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.723,13 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9,756,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.500,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 38.740,87 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.875,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 97.149,26 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.200,33 Dolar

