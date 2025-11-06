Altın yeniden kritik eşiğe dayandı: Fiyatlar yönünü yukarı mı çevirecek, düşüş mü sürecek?
Altın piyasasında gözler yeniden 4.000 dolar sınırına çevrildi. ABD’de hükümetin 36 gündür kapalı kalması güvenli liman talebini artırırken, güçlü istihdam verileri yükselişi sınırladı. İşte 6 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatlarında son tablo...
6 Kasım 2025 itibarıyla gram altın fiyatı 5.397 TL, ons altın ise 3.988 dolar seviyesinde güne başladı.
Son iki haftada yaşanan sert düşüşün ardından altın fiyatları bu hafta daha sakin bir seyir izliyor. Haftanın ilk üç işlem gününde en düşük 3.928 dolar seviyesini gören ons fiyatı, yeni işlem gününe 3.980 dolar civarında başladı ve yeniden 4.000 dolar psikolojik eşiğine yaklaştı.
Yurt içi piyasada da benzer bir tablo dikkat çekiyor. Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı 5.580 TL, çeyrek altın ise 9.100 TL civarında işlem görüyor.
“ABD TARİHİNDE EN UZUN KAPANMA” BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR
Türkiye Gazetesi'ne göre, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın merkezinde, ABD hükümetinin 36 gündür kapalı olması bulunuyor.
Bu durum, “ülke tarihindeki en uzun hükümet kapanması” olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre, kapanmanın ABD ekonomisine haftalık 30 milyar dolarlık maliyeti bulunuyor.
Ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte yüzde 2’ye kadar gerileyebileceği yönündeki tahminler ise piyasalarda tedirginliği artırıyor.
Bu tablo, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirirken, altına olan talebi canlı tutuyor. Ancak güçlü gelen istihdam verileri, yükselişin hızını sınırladı.
GÜÇLÜ İSTİHDAM VERİSİ YÜKSELİŞİ FRENLEDİ
ABD’de açıklanan özel sektör istihdam raporu, ekim ayında 25 bin beklentisine karşılık 42 bin artış gösterdi.
Beklentilerin üzerinde gelen bu veri, FED’in faiz indirimi adımlarında aceleci davranmayabileceği görüşünü güçlendirdi.
Analistler, bu durumun altın fiyatlarında ani yükselişleri sınırladığını belirtiyor.
Uzmanlar, “Hükümetin kapanması, resmi istihdam verilerinin açıklanmasını geciktirdi. Ancak özel sektör istihdamındaki güçlü artış, FED’in temkinli adımlarını destekliyor” değerlendirmesini yapıyor.
Teknik açıdan bakıldığında, ons altında 3.930 dolar seviyesi güçlü destek, 4.000 dolar seviyesi ise kritik direnç noktası olarak öne çıkıyor.
ÇİN VE ABD ETKİSİ: ÇİFTE BASKI
ABD’deki gelişmelerin yanı sıra, Çin kaynaklı haber akışı da altın piyasasında yön belirleyici rol oynuyor.
ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması, ons fiyatı üzerindeki jeopolitik risk primini düşürürken; Çin hükümetinin altın perakendecilerine uygulanan vergi muafiyetini kaldırması, talep endişelerini artırdı.
Bu gelişmelerin birleşmesiyle, altının küresel piyasalarda yukarı yönlü ivmesi sınırlı kaldı.
Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa vadede 3.930 dolar seviyesini koruduğu sürece yatay-yukarı yönlü bir hareket sergileyebileceğini belirtiyor.
Ancak ABD’deki hükümet krizinin çözülmesi ya da güçlü ekonomik verilerin devam etmesi durumunda, ons fiyatında yeniden 3.900 dolar altı testlerin görülebileceği ifade ediliyor.
İç piyasada ise döviz kurları ve küresel ons hareketi altın fiyatlarını belirlemeye devam edecek.