Altın yeniden yükselişte! İşte 6 Kasım güncel altın fiyatları...

Sert düşüşün ardından yönünü yukarı çeviren altın fiyatları, küresel piyasalardaki riskten kaçış eğiliminin etkisiyle yeniden değer kazandı. İşte 6 Kasım 2025 Perşembe günü gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son tablo...

Altın piyasasında hafta başındaki sert düşüşün ardından çarşamba günü toparlanma hareketi gözlendi. Salı günkü kayıplarını telafi eden altın, yatırımcıların güvenli liman arayışına yönelmesiyle yeniden yükseliş trendine girdi.

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verisine rağmen piyasalarda riskten kaçış eğiliminin artması, altın fiyatlarını destekledi.

ONS ALTIN 3.983 DOLAR SEVİYESİNE ÇIKTI

Spot altın, çarşamba günü yüzde 1,3 artışla ons başına 3.983,89 dolar seviyesine yükseldi.

Aralık vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,8 artış kaydederek 3.992,90 dolardan günü tamamladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.397,0270 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.823,5000 TL 

Yarım altın satış fiyatı: 17.647,97 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.271,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.185,6500 TL 

Gremse altın satış fiyatı: 90.497,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.987,28 dolar

