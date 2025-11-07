Altın yeniden yükselişte: İşte 7 Kasım güncel fiyat tablosu

ABD’de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi ve doların zayıflaması, altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Tarihin en uzun süren hükümet kapanması da güvenli liman talebini artırdı. İşte 7 Kasım 2025 Cuma günü gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında son durum…

7 Kasım 2025 itibarıyla yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında altın fiyatları yer alıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın piyasasında hareketliliğe neden oldu.

ABD’den gelen ekonomik veriler, faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken doların zayıflaması altının yönünü yukarı çevirdi.

ABD’de açıklanan istihdam verilerinin piyasa beklentilerinin altında kalması, doların değer kaybetmesine yol açtı.
Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak yeniden altına yönelmesine neden oldu.

ABD’DEKİ HÜKÜMET KAPANMASI BELİRSİZLİK YARATIYOR

ABD tarihinde “en uzun süren federal hükümet kapanması” olarak kayıtlara geçen süreç, piyasalarda risk algısını artırdı.
Bu belirsizlik ortamı, yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırdı ve güvenli liman talebini güçlendirdi.

7 Kasım Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.411,9860 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.848,7900 TL 

Yarım altın satış fiyatı: 17.701,15 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.523,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 35.277,7400 TL 

Gremse altın satış fiyatı: 91.126,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.990,09 dolar

