Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar

Küresel piyasalarda gözler altın fiyatlarında! Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentisi, doların değer kaybetmesine ve altının yeniden yükseliş trendine girmesine yol açtı. Ancak ABD'den gelen son ÜFE verilerinin beklentileri aşması, yükseliş temposunu bir miktar yavaşlattı. Yatırımcılar, 15 Ağustos 2025 itibarıyla gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamları yakından takip ediyor.






