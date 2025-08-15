Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
ABD Merkez Bankası (Fed)’in eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentileri, doların değer kaybetmesine ve altın fiyatlarının yükselişe geçmesine neden oldu. Ancak dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ABD ÜFE verileri, altındaki yükselişi sınırladı.
Küresel piyasalarda gözler altın fiyatlarında! Fed’in eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentisi, doların değer kaybetmesine ve altının yeniden yükseliş trendine girmesine yol açtı. Ancak ABD’den gelen son ÜFE verilerinin beklentileri aşması, yükseliş temposunu bir miktar yavaşlattı. Yatırımcılar, 15 Ağustos 2025 itibarıyla gram, çeyrek ve ons altındaki son rakamları yakından takip ediyor.
📈 Güncel Altın Fiyatları (15 Ağustos 2025)
💛 Gram Altın: 4.398 TL
🥇 Çeyrek Altın: 7.192 TL
🥈 Yarım Altın: 14.385 TL
🏅 Cumhuriyet Altını: 29.233 TL
🌎 Ons Altın: 3.343 Dolar
Altındaki yükseliş eğilimi, Fed’in faiz indirimine yönelik beklentiler sürdükçe devam edebilir. Ancak piyasalarda gözler, hem ABD ekonomik verilerinde hem de küresel faiz politikalarında olacak.