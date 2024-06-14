Altın yorumcusu İslam Memiş uyardı: "Altın bayramdan sonra bu fiyat olacak..."

Yatırımcılar, gram altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Bu hafta altın, dalgalı bir seyir izleyerek rekor seviyede kapandı. Gram altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 14 Haziran 2024 itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum nedir? Son yıllarda, küresel gerilimler birçok yatırımcının geleneksel yatırım araçlarına yönelmesine yol açtı. 'Güvenli liman' olarak bilinen altına yatırım yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.