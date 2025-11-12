Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4 bin 108 dolar seviyesine yükseldikten sonra yatay bir seyir izlemeye başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 artışla 5 milyon 810 bin liraya çıktı.