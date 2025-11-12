Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu
Altın piyasasında son günlerde yaşanan yükselişin ardından fiyatlar yeniden gerilemeye başladı. Doların güçlenmesi ve yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle altın değer kaybetti. İşte 12 Kasım 2025 Çarşamba günü gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, son üç haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi. Doların küresel ölçekte değer kazanması ve yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle değerli metalin fiyatı geriledi.
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4 bin 108 dolar seviyesine yükseldikten sonra yatay bir seyir izlemeye başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 artışla 5 milyon 810 bin liraya çıktı.
ABD hükümetinin yeniden açılmasına ilişkin beklentiler ve açıklanan zayıf istihdam verilerinin faiz indirimi olasılığını güçlendirmesi, son günlerde altın fiyatlarını yukarı taşımıştı. Ancak yatırımcıların kar satışına yönelmesiyle piyasa daha dengeli bir görünüm kazandı.
İşte 12 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel fiyatlar:
Gram altın satış fiyatı: 5.578,7630 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.118,0700 TL
Yarım altın satış fiyatı: 18.260,23 TL
Tam altın satış fiyatı: 37.827,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.365,0400 TL
Gremse altın satış fiyatı: 94.348,00 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.112,51 dolar