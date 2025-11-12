Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu

Altın piyasasında son günlerde yaşanan yükselişin ardından fiyatlar yeniden gerilemeye başladı. Doların güçlenmesi ve yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle altın değer kaybetti. İşte 12 Kasım 2025 Çarşamba günü gram, çeyrek ve ons altın fiyatlarında son durum...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu - Resim: 1

Altın fiyatları, son üç haftanın en yüksek seviyesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi. Doların küresel ölçekte değer kazanması ve yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle değerli metalin fiyatı geriledi.

1 11
Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu - Resim: 2

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4 bin 108 dolar seviyesine yükseldikten sonra yatay bir seyir izlemeye başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 artışla 5 milyon 810 bin liraya çıktı.

2 11
Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu - Resim: 3

ABD hükümetinin yeniden açılmasına ilişkin beklentiler ve açıklanan zayıf istihdam verilerinin faiz indirimi olasılığını güçlendirmesi, son günlerde altın fiyatlarını yukarı taşımıştı. Ancak yatırımcıların kar satışına yönelmesiyle piyasa daha dengeli bir görünüm kazandı.

3 11
Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu - Resim: 4

İşte 12 Kasım 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel fiyatlar:

4 11
Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu - Resim: 5

Gram altın satış fiyatı: 5.578,7630 TL

5 11
Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu - Resim: 6

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.118,0700 TL

6 11
Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu - Resim: 7

Yarım altın satış fiyatı: 18.260,23 TL

7 11
Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu - Resim: 8

Tam altın satış fiyatı: 37.827,00 TL

8 11
Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu - Resim: 9

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.365,0400 TL

9 11
Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu - Resim: 10

Gremse altın satış fiyatı: 94.348,00 TL

10 11
Altın zirveden döndü! 12 Kasım güncel altın fiyatları belli oldu - Resim: 11

Ons altın satış fiyatı: 4.112,51 dolar

11 11
altın fiyatları