Altına 2025'te dikkat! İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 1 Ocak haftası için gram altın beklentisi içine girenleri uyardı. Memiş, yılbaşı haftası için borsa, dolar, ons altın ve gram altın, gümüş fiyatları ve Bitcoin için tahminlerini açıkladı.
Borsa, dolar, ons altın ve gram altın, gümüş fiyatları ve Bitcoin için tahminlerini açıklayan İslam Memiş, gram altın için beklenti içinde olanları uyardı.
TV100'deki "Altın fiyatları artar mı? Piyasaları bu hafta ne bekliyor?" başlıklı yazısında Memiş, "Para piyasalarının bu hafta sakin ve kısa bir haftayı geride bırakmasını bekliyorum" dedi. Memiş şöyle devam etti:
Yurt içi piyasalarda TÜİK enflasyon verisini takip edeceğiz.
Hafta geneli tatil rehavetinde geçebilir.
Para piyasalarında bu hafta şu bant aralığını takip edeceğim:
Bist100 endeksi;
Geçen haftayı 10 bin 25 puan seviyesinden tamamlamıştı.
10 bin seviyesinin üzerinde kalma çabasını sürdürüyor.
Pozitif beklentim devam ediyor.
10 bin 200-10 bin 500 direncini takip edeceğim.
Bu haftanın özelinde 9 bin 800-10 bin 200 puan aralığını takip edeceğim.
Döviz kurları;
Genel itibariyle yükseliş yönlü öngörüm devam ediyor.
Dolar/TL 35,15 lira, avro/TL 36,97 lira seviyesinde kapanış yapmılştı.
EUR/USD paritesi nedenli Euro'nun daha hareketli olması beklenebilir.
EUR/USD paritesi, haftayı 1,0425 seviyesinden tamamladı.
1,04-1,06 aralığını takip etmeyi sürdürüyorum.
Euro'nun oldukça ucuz olduğunu gözlemliyorum.
Şubat'ta 1,08 seviyesini bekliyor olacağım.
Ons altın (axu/usd);
2 bin 615 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı.
Yılbaşı tatili nedeniyle sakin bir piyasa bizi bekler.
2 bin 600-2 bin 658 dolar aralığında yılı tamamlaması beklenebilir.
Gram altın serbest piyasalarda 3 bin 8 lira seviyesinden kapanış yapmıştı.
2 bin 980-3 bin 80 lira aralığında oyalanmaya devam etmesini bekliyorum.
Ons gümüş (xag/usd);
29,37 dolar seviyesinden haftayı tamamlamıştı.
28,80-30,80 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğim.
Rasyo nedenli geçen hafta negatif ayrıştığını gördük.
Orta ve uzun vadede beklentim pozitif yönde devam ediyor.
Gram gümüşün ons gümüş ve dolar/TL nedenli daha ucuz kaldığını söyleyebilirim.
Bitcoin (BTC);
Geniş bant aralığında dalgalanmaya devam ediyor.
2025 yılı için pozitif görünüm beklentim devam etse de, alım için beklemeyi tecih ediyorum.
85 bin dolar seviyesinin beklemeye değer olduğunu düşünüyorum.
92-102 bin dolar aralığında oyalanabilir.