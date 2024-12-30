Altına 2025'te dikkat! İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı

Borsa, dolar, ons altın ve gram altın, gümüş fiyatları ve Bitcoin için tahminlerini açıklayan İslam Memiş, gram altın için beklenti içinde olanları uyardı.

TV100'deki "Altın fiyatları artar mı? Piyasaları bu hafta ne bekliyor?" başlıklı yazısında Memiş, "Para piyasalarının bu hafta sakin ve kısa bir haftayı geride bırakmasını bekliyorum" dedi. Memiş şöyle devam etti:

Yurt içi piyasalarda TÜİK enflasyon verisini takip edeceğiz.

Hafta geneli tatil rehavetinde geçebilir.

Para piyasalarında bu hafta şu bant aralığını takip edeceğim: