Altına yatırım yapacaklara kritik uyarı
İsrail ve Iran arasında yaşanan gerginlikten kaynaklı altın fiyatlarında rekor kırıldı. Uzmanlar altının artık durmayacağını ancak kısa vadede düşüşlerin olacağını belirtiyor. Altın yeni haftaya düşüşle başladı. 22 Nisan 2024 Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın fiyatları...
İsrail'in misillemesinin ardından dünyada ons altın 2 bin 417 dolar seviyesini aştı. İran'dan gelen olumlu açıklamaların ardından altın fiyatlarında gerileme yaşandı. 2 bin 500 lirayı gören gram altın haftaya düşüşle başlayarak 2 bin 483 lirandan işlem görüyor.
Kapalıçarşı'da ise gram altın 2 bin 630 lira, Çeyrek altın 4 bin 287 liradan, Yarım altın ise 8 bin 756 liradan alıcı bulmaya başladı.
ALTINDA KAR SATIŞI GELİYOR
"Bu hafta piyasalarda karışık bir seyir bekliyorum." diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı uyardı. Memiş "Altın tarafında kâr satışlarını beklemeye devam ediyorum. Orta ve uzun vadede yeni rekor denemeleri, kısa vadede kâr satışları kaçınılmaz olur. 1 hafta daha sabırlı olmak gerek.
Çünkü Fed’in faiz kararından sonra geri çekilmeler için bahane bulunmuş olur. Bu hafta alım yönlü kararım olmaz, biraz daha yükselse de beklemeyi tercih ederim.