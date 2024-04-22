Altına yatırım yapacaklara kritik uyarı

ALTINDA KAR SATIŞI GELİYOR

"Bu hafta piyasalarda karışık bir seyir bekliyorum." diyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcıyı uyardı. Memiş "Altın tarafında kâr satışlarını beklemeye devam ediyorum. Orta ve uzun vadede yeni rekor denemeleri, kısa vadede kâr satışları kaçınılmaz olur. 1 hafta daha sabırlı olmak gerek.