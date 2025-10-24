Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları...
Aşırı alım bölgesine giren rallinin ardından sert bir düzeltme yaşayan altın, 9 haftadır süren yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanıyor. Ons altın 4.140 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, yatırımcılar gelecek hafta yapılacak kritik ABD-Çin zirvesine odaklandı...
Küresel piyasalarda spot altın, ons başına 4.140 dolar seviyesinin üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Ancak bu tutunma çabasına rağmen, haftalık bazda yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüşle Mayıs ayından bu yana en sert haftalık kaybını yaşamaya hazırlanıyor.
Bu durum, altının aşırı alım bölgesine taşınan rallisinin ardından sert bir düzeltme sürecine girdiğini gösteriyor ve dokuz haftadır devam eden yükseliş serisinin sonlanabileceğine işaret ediyor.
Yatırımcılar şu sıralar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gelecek hafta yapılması planlanan görüşmeye kilitlenmiş durumda.
Bu zirvenin, iki süper güç arasındaki ticaret savaşını yatıştırma potansiyeli taşıması nedeniyle piyasalar, ilişkilerin iyileşme ihtimalini dikkatle değerlendiriyor.
Görüşmeden olası bir anlaşma çıkması durumunda, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi destekleyen jeopolitik gerilimin azalabileceği belirtiliyor.
Hem iç hem de dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki bu hareketlilik, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren birçok kişi “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” gibi sorularla güncel rakamları araştırıyor.
İşte 24 Ekim 2025 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Gram altın satış fiyatı: 5.569,44 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 9.676,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 19.340,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 38.585,31 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.527,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 96.759,19 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.118,69 dolar