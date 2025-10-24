Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları...

Hem iç hem de dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki bu hareketlilik, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren birçok kişi “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” gibi sorularla güncel rakamları araştırıyor.