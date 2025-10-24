Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları...

Aşırı alım bölgesine giren rallinin ardından sert bir düzeltme yaşayan altın, 9 haftadır süren yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanıyor. Ons altın 4.140 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, yatırımcılar gelecek hafta yapılacak kritik ABD-Çin zirvesine odaklandı...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 1

Küresel piyasalarda spot altın, ons başına 4.140 dolar seviyesinin üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Ancak bu tutunma çabasına rağmen, haftalık bazda yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüşle Mayıs ayından bu yana en sert haftalık kaybını yaşamaya hazırlanıyor.

1 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 2

Bu durum, altının aşırı alım bölgesine taşınan rallisinin ardından sert bir düzeltme sürecine girdiğini gösteriyor ve dokuz haftadır devam eden yükseliş serisinin sonlanabileceğine işaret ediyor.

2 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 3

Yatırımcılar şu sıralar, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gelecek hafta yapılması planlanan görüşmeye kilitlenmiş durumda.

3 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 4

Bu zirvenin, iki süper güç arasındaki ticaret savaşını yatıştırma potansiyeli taşıması nedeniyle piyasalar, ilişkilerin iyileşme ihtimalini dikkatle değerlendiriyor.

4 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 5

Görüşmeden olası bir anlaşma çıkması durumunda, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi destekleyen jeopolitik gerilimin azalabileceği belirtiliyor.

5 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 6

Hem iç hem de dış piyasaları doğrudan etkileyen altın ve döviz kurundaki bu hareketlilik, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Günün ilk saatlerinden itibaren birçok kişi “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” gibi sorularla güncel rakamları araştırıyor.

6 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 7

İşte 24 Ekim 2025 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

7 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 8

Gram altın satış fiyatı: 5.569,44 TL

8 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 9

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.676,00 TL

9 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 10

Yarım altın satış fiyatı: 19.340,00 TL

10 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 11

Tam altın satış fiyatı: 38.585,31 TL

11 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 12

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.527,00 TL

12 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 13

Gremse altın satış fiyatı: 96.759,19 TL

13 14
Altında 9 haftalık ralli bitti mi? Mayıs'tan bu yana en sert haftalık kayıp yolda! İşte güncel altın fiyatları... - Resim: 14

Ons altın satış fiyatı: 4.118,69 dolar

14 14
altın fiyatları